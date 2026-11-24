दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप में मंगलवार को यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से ऐसी 'प्रलय' निकली जिसमें पूरा विश्व क्रिकेट बह गया. वैभव ने सिर्फ 53 गेंदों पर 7 चौकों और 28 छक्कों से 204 रन की पारी खेली. उन्होंने 52 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा किया. और इसी के साथ ही वह लिस्ट A (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वनडे या 40 ओवर के मैच) के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. लेकिन वैभव के सुनामी दोहरे शतक की यूएसपी (सबसे खास बात) यह रही कि उन्होंने करीब दो साल पहले बने लिस्ट ए के सबसे तेज दोहरे शतक के मुकाबले लगभग आधी ही गेंदों पर यह कारनामा कर दिखाया. चलिए जानिए कि लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी सहित यह कारनामा करने वाले शीर्ष 5 बल्लेबाज कौन हैं. और उन्होंने कब और कितनी गेंदों पर यह कारनामा किया. कुल मिलाकर वैभव सूर्यवंशी ने आउट होने से पहले 53 गेंदों पर 7 चौकों और 28 छक्कों से 204 रन बनाए.

बल्लेबाज़ 200 के लिए गेंदें बनाम मैच साल वैभव सूर्यवंशी 52 यूएई भारत A बनाम यूएई 2026 चैड बोवेस 103 ओटागो कैंटरबरी बनाम ओटागो - फ़ोर्ड ट्रॉफ़ी 2024 नारायण जगदीशन 114 स्पष्ट नहीं बोवेस से पहले पुरुष लिस्ट ए रिकॉर्ड 2022 ट्रैविस हेड / हैरी ब्रूक 114 हेड - स्पष्ट नहीं; ब्रूक - श्रीलंका हेड - लिस्ट ए; ब्रूक - इंग्लैंड बनाम श्रीलंका वनडे 2021 / 2026 ट्रैविस हेड / शुभमन गिल 117 हेड - वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया; गिल - वेस्ट इंडीज हेड - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया; गिल - भारत बनाम वेस्ट इंडीज वनडे 2015 / 2026



इस यूएसपी को मैच करना आसान नहीं !

वैभव सूर्यवंशी की पारी की यूएसपी (खास बात) बात पिछले सबसे तेज से करीब आधी गेंदों पर 200 का आंकड़ा छूना रहा. वैभव से पहले लिस्ट A का सबसे तेज दोहरा शतक करीब दो साल पहले कैंटरबरी के लिए खेलते हुए चैड बोवेस ने बनाया था. और तब उन्होंने इसके लिए 103 गेंद ली थीं, लेकिन वैभव ने यह आंकड़ा चैड बोवेस के मुकाबले लगभग उनसे आधी ही गेंदों में शामिल कर लिया. वैभव ने कारनामा करने के लिए चैड बोवेस से आधे से एक गेंद ज्यादा ली. और 52 गेंदों पर दोहरा शतक जड़कर इतनी बड़ी लकीर खींच दी, जिसे पता नहीं कौन मिटाएगा और कब मिटाएगा.