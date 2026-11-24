दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप में मंगलवार को यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से ऐसी 'प्रलय' निकली जिसमें पूरा विश्व क्रिकेट बह गया. वैभव ने सिर्फ 53 गेंदों पर 7 चौकों और 28 छक्कों से 204 रन की पारी खेली. उन्होंने 52 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा किया. और इसी के साथ ही वह लिस्ट A (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वनडे या 40 ओवर के मैच) के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. लेकिन वैभव के सुनामी दोहरे शतक की यूएसपी (सबसे खास बात) यह रही कि उन्होंने करीब दो साल पहले बने लिस्ट ए के सबसे तेज दोहरे शतक के मुकाबले लगभग आधी ही गेंदों पर यह कारनामा कर दिखाया. चलिए जानिए कि लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी सहित यह कारनामा करने वाले शीर्ष 5 बल्लेबाज कौन हैं. और उन्होंने कब और कितनी गेंदों पर यह कारनामा किया. कुल मिलाकर वैभव सूर्यवंशी ने आउट होने से पहले 53 गेंदों पर 7 चौकों और 28 छक्कों से 204 रन बनाए.
|बल्लेबाज़
|200 के लिए गेंदें
|बनाम
|मैच
|साल
|वैभव सूर्यवंशी
|52
|यूएई
|भारत A बनाम यूएई
|2026
|चैड बोवेस
|103
|ओटागो
|कैंटरबरी बनाम ओटागो - फ़ोर्ड ट्रॉफ़ी
|2024
|नारायण जगदीशन
|114
|स्पष्ट नहीं
|बोवेस से पहले पुरुष लिस्ट ए रिकॉर्ड
|2022
|ट्रैविस हेड / हैरी ब्रूक
|114
|हेड - स्पष्ट नहीं; ब्रूक - श्रीलंका
|हेड - लिस्ट ए; ब्रूक - इंग्लैंड बनाम श्रीलंका वनडे
|2021 / 2026
|ट्रैविस हेड / शुभमन गिल
|117
|हेड - वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया; गिल - वेस्ट इंडीज
|हेड - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया; गिल - भारत बनाम वेस्ट इंडीज वनडे
|2015 / 2026
इस यूएसपी को मैच करना आसान नहीं !
वैभव सूर्यवंशी की पारी की यूएसपी (खास बात) बात पिछले सबसे तेज से करीब आधी गेंदों पर 200 का आंकड़ा छूना रहा. वैभव से पहले लिस्ट A का सबसे तेज दोहरा शतक करीब दो साल पहले कैंटरबरी के लिए खेलते हुए चैड बोवेस ने बनाया था. और तब उन्होंने इसके लिए 103 गेंद ली थीं, लेकिन वैभव ने यह आंकड़ा चैड बोवेस के मुकाबले लगभग उनसे आधी ही गेंदों में शामिल कर लिया. वैभव ने कारनामा करने के लिए चैड बोवेस से आधे से एक गेंद ज्यादा ली. और 52 गेंदों पर दोहरा शतक जड़कर इतनी बड़ी लकीर खींच दी, जिसे पता नहीं कौन मिटाएगा और कब मिटाएगा.
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