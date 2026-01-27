VIDEO: वैभव सूर्यवंशी का धमाका, 24 गेंद में फिफ्टी जड़ते हुए रच दिया इतिहास

Vaibhav Sooryavanshi, India Under 19 vs Zimbabwe Under 19: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मुकाबला भारत अंडर 19 और जिम्बाब्वे अंडर 19 के बीच बुलावायो में खेला जा रहा है. जहां वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है. वह भारत की तरफ से आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ा रिकॉर्ड केवल मौजूदा कप्तान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के नाम दर्ज था. जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग स्टेज में 24 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी. मगर आज (27 जनवरी) जिम्बाब्वे अंडर 19 टीम के खिलाफ 24 गेंदों में अर्धशतक बनाते हुए वैभव ने म्हात्रे के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. दोनों बल्लेबाजों ने खबर लिखे जाने तक देश के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्रमशः 24-24 गेंदों में अर्धशतक जड़े हैं.

विल मलाजचुक ने जड़ा है सबसे तेज अर्धशतक

आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में खबर लिखे जाने तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड विल मलाजचुक के नाम दर्ज है. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने जापान के खिलाफ महज 23 गेंदों में फिफ्टी जमाते हुए हर किसी को चौंका दिया था.

𝙒𝙞𝙙𝙩𝙝 𝙤𝙣 𝙤𝙛𝙛𝙚𝙧, & Vaibhav Sooryavanshi accepted it with interest! 🤌



आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले टॉप 5 खिलाड़ी

23 गेंद - विल मलाजचुक - ऑस्ट्रेलिया

24 गेंद - वैभव सूर्यवंशी - भारत

24 गेंद - आयुष म्हात्रे - न्यूजीलैंड

30 गेंद - वैभव सूर्यवंशी - बांग्लादेश

32 गेंद - बेन मायर्स - स्कॉटलैंड

