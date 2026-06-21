विज्ञापन
विशेष लिंक

धुरंधर स्टाइल में वैभव सूर्यवंशी का 'रिवेंज', 29 गेंदों में कूटे 94 रन, लगाए 10 चौके-8 छक्के

वैभव सूर्यवंशी ने धुरंधर स्टाइल में अपना बदला लिया है. श्रीलंकाई खिलाड़ियों से हुई झड़प का वैभव ने बल्ले से जवाब दिया है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
धुरंधर स्टाइल में वैभव सूर्यवंशी का 'रिवेंज', 29 गेंदों में कूटे 94 रन, लगाए 10 चौके-8 छक्के
Vaibhav Sooryavanshi 29 Ball 94 Runs vs Sri lanka A Tri Series Final

पिछली बार जब दांबुला में इंडिया ए और श्रीलंका ए टीमें भिड़ीं थी तो वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से झड़प हुई थी. ऐसे में रविवार को होने वाले फाइनल पर फैंस की निगाहें खास तौर पर इस पर थीं कि वैभव कैसा खेलते हैं. वैभव ने मैच से पहले अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए बता दिया था कि उनके मन में क्या है. 100 लिखकर दंगल के गाने के साथ वैभव ने इरादे जाहिर किए थे और जब वह क्रीज पर आए तो पहली ही गेंद से उनके इरादे झलकने लगे. वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की. वैभव के कोहराम का नतीजा यह था कि एक समय टीम इंडिया का प्रोजेक्टड स्कोर 813 का था. वैभव भले ही शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने फैंस को एक बार फिर झूमने पर मजबूर कर दिया.

भारतीय टीम अब आयरलैंड के दौरे पर जाएगी. उम्मीद की जा रही है कि वैभव का डेब्यू होगा. ऐसे में अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू से पहले अपने आखिरी मुकाबले में वैभव ने गदर काट दिया. इस बल्लेबाज ने सिर्फ 29 गेंद खेली, लेकिन रन कूटे 96. यह कोई टी20 मैच नहीं था, बल्कि वनडे है और इस फॉर्मेट में भी वैभव का स्ट्राइक रेट 324 का रहा. वैभव ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 8 छक्के लगाए. यानी पारी की 18 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ बाउंड्री लगाई. कहना गलत नहीं होगा कि वैभव ने उस झड़प का धुरंधर स्टाइल में रिवेंज लिया है. 

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ने मचाया कोहराम, 454 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन, लगाई लिस्ट ए की सबसे तेज फिफ्टी

यह भी पढ़ें: जो रूट का तहलका, टेस्ट में 14 हजार रन पूरे, 149 सालों के इतिहास में ऐसा करने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज

लेखक के बारे में
img
मोहित झा
सब एडिटर
10वीं कक्षा में पढ़ते हुए जब पहली बार एनडीटीवी के लिए क्रांति संभव को एक वीडियो रिकॉर्ड करते देखा, उसी पल यह तय हो गया था कि आगे चलकर इसी संस्थान का ह... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaibhav Sooryavanshi, Cricket, India A, Sri Lanka A
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com