धुरंधर स्टाइल में वैभव सूर्यवंशी का 'रिवेंज', 29 गेंदों में कूटे 94 रन, लगाए 10 चौके-8 छक्के

पिछली बार जब दांबुला में इंडिया ए और श्रीलंका ए टीमें भिड़ीं थी तो वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से झड़प हुई थी. ऐसे में रविवार को होने वाले फाइनल पर फैंस की निगाहें खास तौर पर इस पर थीं कि वैभव कैसा खेलते हैं. वैभव ने मैच से पहले अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए बता दिया था कि उनके मन में क्या है. 100 लिखकर दंगल के गाने के साथ वैभव ने इरादे जाहिर किए थे और जब वह क्रीज पर आए तो पहली ही गेंद से उनके इरादे झलकने लगे. वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की. वैभव के कोहराम का नतीजा यह था कि एक समय टीम इंडिया का प्रोजेक्टड स्कोर 813 का था. वैभव भले ही शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने फैंस को एक बार फिर झूमने पर मजबूर कर दिया.
भारतीय टीम अब आयरलैंड के दौरे पर जाएगी. उम्मीद की जा रही है कि वैभव का डेब्यू होगा. ऐसे में अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू से पहले अपने आखिरी मुकाबले में वैभव ने गदर काट दिया. इस बल्लेबाज ने सिर्फ 29 गेंद खेली, लेकिन रन कूटे 96. यह कोई टी20 मैच नहीं था, बल्कि वनडे है और इस फॉर्मेट में भी वैभव का स्ट्राइक रेट 324 का रहा. वैभव ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 8 छक्के लगाए. यानी पारी की 18 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ बाउंड्री लगाई. कहना गलत नहीं होगा कि वैभव ने उस झड़प का धुरंधर स्टाइल में रिवेंज लिया है.
In the last match Sri Lankan players taunted Vaibhav Sooryavanshi by saying, ‘Go home kid'.— Kashif (@KashifNdmCric) June 21, 2026
- In the final Sooryavanshi answered them back with 94 (29). pic.twitter.com/hSCkklT9Mu
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