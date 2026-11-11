'बस अब कुछ मत करो, गेंद जरूरत से ज्यादा मूव कर रही है', ख्वाजा ने सुनाया ड्रेसिंग रूम का किस्सा

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि टीम ने पोर्ट एलिजाबेथ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2018 टेस्ट के दौरान गेंद को बदलने के लिए सैंडपेपर का इस्तेमाल किया था. उन्होंने बताया कि कैसे इस अभ्यास से बदनाम केपटाउन बॉल-टैम्परिंग स्कैंडल के सुर्खियों में आने से बहुत पहले काफी रिवर्स स्विंग पाने में मदद मिली थी. मंगलवार को रिलीज हुई अपनी ऑटोबायोग्राफी 'सब्र' में ख्वाजा ने सेंट जॉर्ज पार्क में हुए दूसरे टेस्ट को फिर से याद किया है, जहां दूसरे दिन के आखिरी सेशन में दक्षिण अफ्रीका की टीम बुरी तरह हार गई थी. ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के 243 रन के जवाब में उसने 28 रन पर चार विकेट खो दिए थे.

ख्वाजा ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि कैसे कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने इंटरवल के दौरान गेंद पर काम किया और खिलाड़ियों के मैदान पर लौटने से पहले उसे तैयार किया. गेंद की हालत और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स से मिली मूवमेंट को याद करते हुए उन्होंने लिखा, 'अगले सेशन में, हमने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को पूरी तरह से हरा दिया. ब्रेक के बाद बैंगर्स मैदान पर आए, अंपायरों की छोड़ी हुई गेंद को उठाया और उसे कुछ ट्विस्ट और टर्न दिए. गेंद बहुत अच्छी आई. चमकदार साइड चमकदार थी और सैंडपेपर की वजह से, रिवर्स साइड सच में खुरदरी और सूखी थी.'

उन्होंने लिखा, 'हर बार जब सेशन के दौरान गली में मुझे गेंद पास की जाती थी, तो मैं देखता और सोचता, वाह, मैं भी इस गेंद को रिवर्स स्विंग कर सकता हूं. यह कमाल का था. फिर गेंदबाजों ने काम शुरू किया और बहुत बढ़िया गेंदबाजी की. कॉर्नर्स पर इसे रिवर्स किया. हमें 28 रन पर चार विकेट मिले.' पूर्व ओपनर ने एक विकेट के बाद हडल में हुई बातचीत को भी याद किया, जब एक गेंदबाज ने गेंद की मूवमेंट पर हैरानी जताई थी.

उन्होंने लिखा है. 'यह इतनी ज्यादा मूव कर रही थी कि एक समय पर, एक गेंदबाज ने विकेट के बाद हडल में कहा, 'दोस्तों, अब यह बहुत ज्यादा हो रही है. बस इसके साथ कुछ और मत करो, क्योंकि यह इतनी ज्यादा हो रही है, यह अजीब है.' हममें से ज्यादातर लोग हंस पड़े. मुझे पता है कि आप शायद अभी क्या सोच रहे होंगे. क्या आप लोग केप टाउन में नहीं पकड़े गए थे, पोर्ट एलिजाबेथ में नहीं? हां, हम पकड़े गए थे, लेकिन किसने कहा कि हमने पिछले गेम में भी ऐसा नहीं किया था?'

दक्षिण अफ्रीका ने सेशन की शुरुआत दो विकेट पर 153 रन से की थी, जिसमें डीन एल्गर और हाशिम अमला ने 88 रन की साझेदारी की थी. ख्वाजा ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों टीमें कितनी तेजी से रिवर्स स्विंग कर पाईं. उन्होंने लिखा कि मेजबान टीम ने इसे 25 ओवर से भी कम समय में हासिल कर लिया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 40 और 50 ओवर लगे थे और पोर्ट एलिजाबेथ में इस पारी में हम इसके आस-पास भी नहीं थे.

उन्होंने बैनक्रॉफ्ट को इंटरनेशनल क्रिकेट की जांच के बारे में आगाह करते हुए यह भी याद किया कि उन्होंने मैच को कवर करने वाले कैमरों की संख्या को देखते हुए उनसे कहा था कि यह शील्ड क्रिकेट नहीं है.

हालांकि, ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का जबरदस्त असर निर्णायक साबित नहीं हुआ. एबी डिविलियर्स ने 146 गेंदों पर नाबाद 126 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को वापसी करने और मैच जिताने वाली बढ़त बनाने में मदद की. ख्वाजा ने इस पारी को रिवर्स स्विंग के बावजूद खेली गई बेहतरीन पारी बताया.

ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 239 रन पर आउट हो गई थी और दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट से जीत हासिल की थी. ​​ख्वाजा ने यह भी याद किया कि कैसे मेजबान टीम के गेंदबाजों ने चेज के दौरान रिवर्स स्विंग पैदा की.

उन्होंने कहा, 'हमारी दूसरी पारी में, उनके गेंदबाज हर जगह रिवर्स स्विंग कर रहे थे, और यह लगभग 21 ओवर के बाद शुरू हुआ. हमें नहीं पता था कि वे गेंद के साथ क्या कर रहे हैं – हम बस इतना जानते थे कि वे इसे रिवर्स कराने में हमसे बेहतर थे और हम सैंडपेपर इस्तेमाल कर रहे थे.'

ख्वाजा की बात केपटाउन स्कैंडल के नतीजों और उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जांच पर भी दोबारा गौर करती है, जिसमें बैनक्रॉफ्ट, डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ को इस घटना की पहले से जानकारी रखने वाले तीन खिलाड़ी बताया गया था. जांच के हिस्से के तौर पर ख्वाजा का इंटरव्यू नहीं लिया गया था.

उन्होंने कहा, 'एक गेंदबाज द बैक पेज टीवी शो पर गया और उससे सीधे पूछा गया कि क्या उसे बॉल टैंपरिंग के बारे में कुछ पता था. उसने साफ मना कर दिया. डेविड गुस्से में था, और ऐसा होना भी चाहिए था. मुझे याद है कि उसने मुझे टेक्स्ट किया और क्लिप भेजी.'

पूर्व बल्लेबाज ने यह भी लिखा कि निलंबित होने के बाद जोहान्सबर्ग में आखिरी टेस्ट से पहले उसने सबके सामने बोलने के बारे में सोचा था. वह इस मामले पर बात करने के लिए होटल के पूल में उस समय के हेड कोच डैरेन लेहमैन के पास गया. उसने मेरी बात सुनी, और जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने बस मेरी तरफ देखा और कहा, 'उजी, बदकिस्मती से, यह सब पर असर डालता है, दोस्त, सिर्फ तुम पर नहीं. तुम आकर यह सब कह सकते हो, लेकिन क्या इससे सच में कुछ मदद मिलेगी? सजा पहले ही दी जा चुकी है. अगर कुछ भी होगा, तो इससे चीजें और खराब ही होंगी.'

लेहमैन, जिन्होंने जोहान्सबर्ग टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया था, ने बाद में शनिवार को एबीसी ग्रैंडस्टैंड को बताया कि उन्हें केपटाउन में ख्वाजा की ड्रेसिंग रूम में टीम से सामूहिक जिम्मेदारी लेने की अपील के बारे में कुछ याद नहीं है. हालांकि, उनसे होटल में बाद में हुई बातचीत के बारे में नहीं पूछा गया.

ख्वाजा के खुलासे दक्षिण अफ्रीका दौरे से आगे तक जाते हैं. पूर्व ओपनर ने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने 2017-18 एशेज के दौरान, खासकर पर्थ और एडिलेड टेस्ट में गेंद पर कैसे काम किया.

वे लिखते हैं, 'पांचवें दिन, स्टार्सी ने जेम्स विंस को वह यादगार गेंद फेंकी. हम पांचवें दिन देर से रिवर्स स्विंग कर रहे थे. असल में, हम पिछले गेम में भी गेंद को रिवर्स स्विंग कर रहे थे – सिवाय इसके कि यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह पिंक बॉल थी. लेकिन हमने – और मैं 'हम' इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हम एक टीम थे, चाहे आपने काम किया हो या नहीं – यह पता लगा लिया था कि गेंद को बदलने की कोशिश की गई है.'

2018 में केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए टेस्ट में बॉल-टैम्परिंग स्कैंडल हुआ था. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ थे, जबकि उपकप्तान डेविड वॉर्नर थे. इन दोनों के अलावा, बल्लेबाज बैनक्रॉफ्ट का नाम भी इस विवाद में था. खिलाड़ियों पर बॉल की कंडीशन बदलने के लिए सैंडपेपर के इस्तेमाल का आरोप लगा था. विवाद के बाद वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट को लंबे समय तक सस्पेंड किया गया था. सीए ने लंबी जांच प्रक्रिया के बाद इस विवाद को अपनी तरफ से समाप्त कर दिया था.

घटना के 8 साल बाद उस मैच का हिस्सा रहे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 'सब्र' नाम से एक किताब प्रकाशित की है. इस किताब में उन्होंने बताया है कि गेंद से छेड़छाड़ किए जाने की जानकारी पूरी टीम को थी. ख्वाजा के इस दावे ने ठंडे पड़ चुके इस मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है. डेविड वॉर्नर द्वारा ख्वाजा को मिले समर्थन ने आग में घी डालने का काम किया है.

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