'हम वही गलती कर रहे...', 2027 वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान

मंगलवार को हैमिल्टन में भारत बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया. भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन कोई खेल नहीं हो सका. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह पेसर थे. मोहम्मद सिराज टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी वनडे मैच नहीं खेला है. टॉस के बाद, सुनील गावस्कर से मोहम्मद सिराज के बाहर होने और क्या वह 2027 वर्ल्ड कप के लिए भारत की योजनाओं का हिस्सा होंगे, इस बारे में पूछा गया था.

पूर्व भारतीय कप्तान ने साफ कहा कि 2027 ODI वर्ल्ड कप में अभी बहुत समय बचा है और सिर्फ इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा,"सबसे पहले, हम वो गलती कर रहे हैं जो इंग्लैंड में हमेशा होती है. अगर इंग्लैंड उस सर्दी में एशेज खेलने ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो वे सिर्फ एशेज के बारे में सोचते हैं और गर्मियों में खेले जाने वाले मैच हार जाते हैं. हमें सोचना होगा कि हमें अभी क्या चाहिए. जब ​​साउथ अफ्रीका का समय आएगा, तो उसके बारे में सोचा जाएगा. सबसे पहले, आपको यहां सीरीज जीतनी होगी."

भारत के इस महान खिलाड़ी ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा,"आपने T20I सीरीज जीत ली है, और अगर आप यह सीरीज जीत जाते हैं, तो आप टेस्ट मैचों में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे. साउथ अफ्रीका के लिए अभी एक और साल बचा है. हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सिराज या (जसप्रीत) बुमराह को वहां होना चाहिए. हम बहुत आगे की सोच रहे हैं. मुझे पता है कि वह इस मैच के बाद टेस्ट मैच की तैयारी के लिए जा रहा है, लेकिन हमारा प्लान टीम को जितना हो सके कम परेशान करना है."

इस बीच, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा से टेस्ट सीरीज से पहले कुछ बेहतरीन प्रदर्शन देखने की उम्मीदें खत्म हो गईं, क्योंकि इंडिया A और न्यूज़ीलैंड A के बीच तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट मंगलवार को मैच के चौथे और आखिरी दिन बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया. सोमवार को मैच का तीसरा दिन भी बारिश की वजह से धुल गया था. तीनों मैच ड्रॉ होने की वजह से दोनों टीमों को कुल मिलाकर जीत मिली.

इंडिया A ने यशस्वी जायसवाल की सीरीज़ की दूसरी सेंचुरी और साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर की हाफ-सेंचुरी की वजह से 5 विकेट पर 464 रन बनाए थे. न्यूज़ीलैंड A ने दूसरे दिन का खेल बिना किसी नुकसान के 36 रन पर खत्म किया था. तीसरा गेम भारत के नज़रिए से बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ब्रेक से लौटने के बाद बुमराह और जडेजा को कुछ खेलने का मौका मिलने की उम्मीद थी. बुमराह ने आखिरी बार 3 अक्टूबर को जापान के आइची-नागोया में पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स के फाइनल में खेला था.

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