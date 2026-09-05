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'मुझे बहुत दर्द हो रहा था,' यूपी टी-20 फाइनल से पहले रिंकू सिंह का खुलासा, पेनकिलर लेकर खेला मैच

UPT20 लीग 2026 के क्वालिफायर 2 में मेरठ मावेरिक्स ने फाइनल में जगह बना ली है. मैच के बाद कप्तान रिंकू सिंह ने बताया कि, मैच जिताऊ पारी खेलने के दौरान उन्हें शारीरिक तकलीफ हो रही थी और उन्होंने पेनकिलर ली थी.

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'मुझे बहुत दर्द हो रहा था,' यूपी टी-20 फाइनल से पहले रिंकू सिंह का खुलासा, पेनकिलर लेकर खेला मैच
Rinku Singh
IANS

कप्तान रिंकू सिंह ने बताया कि UPT20 लीग 2026 के क्वालिफायर 2 में अपनी टीम, मेरठ मावेरिक्स के लिए मैच जिताऊ पारी खेलने के दौरान उन्हें शारीरिक तकलीफ हो रही थी और उन्होंने पेनकिलर ली थी. रिंकू के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची है. मैच के बाद रिंकू ने कहा, 'मैं टीम के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे उसमें चोट लगे या कुछ और हो.'

'मैंने पेनकिलर लेकर खेला मैच'

क्वालिफायर 1 में मिली पिछली हार को याद करते हुए उन्होंने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, 'कल मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा और फिट होता और कोई बल्लेबाज मेरे साथ टिका रहता, तो हम वह मैच जीत सकते थे. आज भी वैसी ही स्थिति थी. मैंने पेनकिलर ली और खेला. मेरा हाथ थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन सच कहूं तो मुझे अभी भी काफी दर्द हो रहा है.'

जीत के बावजूद, मावेरिक्स का टॉप ऑर्डर एक बार फिर लड़खड़ाता हुआ दिखा. 135 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 61/4 पर संघर्ष कर रही थी, तभी रिंकू (23 गेंदों पर नाबाद 37) और यश गर्ग (44 गेंदों पर नाबाद 56) ने पारी को संभाला. कप्तान ने टॉप ऑर्डर की कमजोरी को माना और नॉकआउट मैच से पहले टीम की तैयारियों के बारे में बताया.

बैटिंग ऑर्डर ने किया निराश

रिंकू ने माना, 'हमारा बैटिंग ऑर्डर वैसा प्रदर्शन नहीं कर रहा है जैसा हम चाहते हैं. आज भी हमने शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिए.' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने कल बल्लेबाजों से बात की थी कि हम खुद को बेहतर कैसे तैयार कर सकते हैं, हमें मानसिक रूप से खेल के प्रति कैसा नजरिया रखना चाहिए और मैच को अंत तक ले जाना कितना जरूरी है. हमारी मुख्य चर्चा इसी बारे में थी.'

जहां तक उनकी अपनी बल्लेबाजी की बात है, मुश्किल लक्ष्यों का पीछा करते हुए मैच फिनिश करना उनके लिए स्वाभाविक हो गया है. 'आपको सावधानी से तैयारी करनी होती है और लगातार सोचना होता है कि किस गेंद पर अटैक करना है, स्ट्राइक कैसे रोटेट करनी है और क्रीज में आप कितनी गहराई में खड़े हैं. ये हिसाब-किताब आपके दिमाग में चलते रहते हैं. इतने लंबे समय से अपनी पोजिशन पर बल्लेबाजी करते हुए, मुझे ऐसी ही स्थितियों में खेलने की आदत हो गई है, जहां कुछ गेंदों पर कुछ खास रन बनाने की जरूरत होती है. यह बस एक आदत बन गई है.'

हालांकि रिंकू की नाबाद पारी ने लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने नोएडा को अच्छी शुरुआत के बावजूद 134/8 पर रोकने के लिए अपनी गेंदबाजी यूनिट की भी तारीफ की.

रिंकू ने कहा, 'उन्होंने शुरुआती 10 ओवरों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और सच कहूं तो, हमने शुरुआत में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की जितनी हमें करनी चाहिए थी.' 'लेकिन जब 10 ओवर के बाद जीशान गेंदबाजी करने आए और शौर्य को आउट किया, तो हमें आखिरकार मोमेंटम मिला. फिर हमने रवि का विकेट लिया, और दबाव बढ़ता गया.'

रिंकू ने खुद भी गेंदबाजी में योगदान दिया. उन्होंने एक साहसिक रणनीतिक कदम उठाते हुए खुद दूसरा आखिरी ओवर फेंका, जिसमें उन्होंने अपने समकक्ष प्रशांत वीर का अहम विकेट लिया. उन्होंने कहा, 'मैं सोच रहा था कि मुझे प्रशांत को गेंदबाजी करनी चाहिए. मैंने जीशान को पहले ही बता दिया था कि मैं उसे आउट कर सकता हूं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि यह मेरे और टीम के लिए बहुत अच्छा ओवर साबित हो सकता है.'

कप्तान ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' यश गर्ग की सबसे ज्यादा तारीफ की. यश ने गेंदबाजी में 3/14 के आंकड़े हासिल करने के बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आकर अहम भूमिका निभाई. रिंकू ने कहा, 'यश पिछले चार वर्षों से हमारी टीम के लिए शानदार काम कर रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'वह लगातार अहम विकेट लेकर योगदान देते हैं;  वह फील्डिंग में चुस्त हैं और बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं. यूपी लीग के अपने पहले ही मैच में उन्होंने हमें जीत दिलाई थी, और आज उन्होंने फिर से हमें मैच जिताया है. वह एक बहुत ही काबिल खिलाड़ी हैं और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं.'

रिंकू सिंह और उनकी टीम मेरठ मेवरिक्स अब आराम करेगी, रिकवर करेगी और इस जबरदस्त ऊर्जा को रविवार के ग्रैंड फिनाले में लगाएगी, जहां वे लखनऊ फाल्कन्स के खिलाफ पिछली हार का बदला लेने की कोशिश करेंगे.

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