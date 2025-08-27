विज्ञापन
किसान के बेटे यूपी के 'वैभव सूर्यवंशी' ने रिंकू सिंह की लीग में 19 गेंद पर 10 छक्के लगाकर मचाई तबाही

Adarsh Singh in UP T20 League 2025: यूपी टी20 लीग में कानपुर के 20 साल के टॉप ऑर्डर बैटर आदर्श सिंह ने छक्कों की झरी लगा दी.

किसान के बेटे यूपी के 'वैभव सूर्यवंशी' ने रिंकू सिंह की लीग में 19 गेंद पर 10 छक्के लगाकर मचाई तबाही
Adarsh Singh in UP T20 League
  • कानपुर के 20 वर्षीय आदर्श सिंह ने यूपी टी-20 लीग में 54 गेंदों पर नाबाद 113 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है
  • आदर्श सिंह ने धीमी शुरुआत के बाद आखिरी 19 गेंदों में दस छक्के लगाकर अपनी पारी को धमाकेदार बनाया है
  • कानपुर सुपरस्टार्स ने आदर्श की पारी की मदद से काशी रूद्राज़ को 128 रनों से हराकर मैच में जीत हासिल की
Adarsh Singh in UP T20 League 2025: एशिया कप से पहले जहां यूपी टी-20 लीग में रिंकू सिंह धमाका करते नज़र आ रहे हैं वहीं जौनपुर से कानपुर आए 20 साल के आदर्श सिंह भी महफ़िल लूटते नज़र आ रहे हैं. जिस लीग में टीम इंडिया के रिंकू सिंह (मेरठ मावरिक्स), भुवनेश्वर कुमार (लखनऊ फाल्कन्स) और यूपी रणजी के ऑलराउंर करण शर्मा (काशी रूद्राज़ के कप्तान) जैसे धुरंधर खेल रहे हों उस लीग में कोई और बल्लेबाज़ अपनी ताबड़तोड़ पारी से सुर्ख़ियां बटोर ले जाए तो उसमें ज़रूर कुछ ख़ास होगा. रैना ने भी शाबाशी दी है.

किसान के बेटे हैं यूपी के 'वैभव सूर्यवंशी' 

यूपी टी20 लीग में कानपुर के 20 साल के टॉप ऑर्डर बैटर आदर्श सिंह ने वैसे तो कानपुर सुपरस्टार्स के लिए खेलते हुए आदर्श ने धीमी रफ्तार से आगाज़ की पहले 35 गेंदों पर आदर्श सिर्फ 38 रन जोड़ सके. मगर अगले 19 गेंदों में वो गेंदबाज़ों का भूत उतारते नज़र आए. अगले 3-4 ओवर सभी गेंदबाज़ों को हवाई सफ़र करवाते रहे. छक्कों की बौछार लगा दी.  

पहले 35 गेंदों पर पांव जमाने के बाद अगले 19 गेंदों में उन्होंने 10 शानदार छक्के जड़े. इस दौरान उन्होंने 54 गेंदों पर नाबाद 113 रन बनाए (5 चौके, 1 छक्के) और बल्ला उठाकर फ़ैन्स को शतकीय सलाम भी बोला. उऩकी इस ताबड़तोड़ पारी के सहारे कानपुर सुपरस्टार्स (198/3) ने काशी रूद्राज़ (70 पर ऑल आउट) को 128 रनों से हरा दिया. 

किसान के बेटे ने रंग जमाया

जौनपुर के नेवादा ईश्वरी सिंह गांव में आदर्श के पिता किसान हैं. लेकिन आदर्श क्रिकेट के दीवाने हैं और कानपुर में रहते हैं. 2023-24 अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी आदर्श का प्रदर्शन अच्छा (7 मैच, 238 रन, अर्धशतक) रहा था. आदर्श कहते हैं, "सबसे पहले तो रिंकू भैया की बैटिंग देखकर मज़ा आ गया. मुझे सुरेश रैना भैया ने शाबाशी दी. बहुत अच्छा लग रहा है."

'वर्ल्ड कप खेलनेवाले स्पेशल टैलेंट हैं आदर्श'

यूपी क्रिकेट के मीडिया प्रभारी और कानपुर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष संजय कपूर कहते हैं, "यूपी टी-20 लीग में एक से बढ़कर एक टैलेंट देखने को मिल रहा है. आदर्श की इस साल ये दूसरी सेंचुरी है. वो 20 साल के हैं. उनमें स्पेशल टैलेंट नज़र आता है. वो पिछले साल कानपुर प्रीमियर लीग के भी स्टार रहे हैं. इस लीग में रिंकू सिंह और भुवनेश्वर कुमार जैसे स्टार भी खेल रहे हैं. इससे पूरे यूपी क्रिकेट और भारत को भी फायदा होगा."

