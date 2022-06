जब एक खिलाड़ी को नहीं बल्कि पूरी टीम को मिला 'मैन ऑफ द मैच' का अवार्ड, पाकिस्तान के साथ भी हुआ है ऐसा अनोखा

जब पूरी टीम को मिला 'मैन ऑफ द मैच' का अवार्ड

खास बातें ऐसे मौके पर जब पूरी टीम को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब

पाकिस्तान के साथ भी हुआ है ऐसा

टेस्ट क्रिकेट में एक बार हो चुका है ऐसा कारनामा

मैन ऑफ द मैच (Man of the Match) या फिर प्लेयर ऑफ द मैच (Player of the Match)का पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिस खिलाड़ी के दम पर टीम को जीत मिलने में अहम भूमिका रही हो. लेकिन क्या आप जानते हैं क्रिकेट के इतिहास में ऐसे भी मौके आए हैं जब एक खिलाड़ी को नहीं बल्कि पूरी टीम को प्लेयर ऑफ द मैच (Team Man of the Match awards) के खिताब से नवाजा गया है. जी, हां, एक नहीं बल्कि 3 बार ऐसा हुआ है जब पूरी टीम को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.