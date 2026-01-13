विज्ञापन
U19 World Cup: सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे कोहराम, बना सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi: अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अगर चला तो विरोधी टीम के गेंदबाजों की बखिया उधड़नी तय है. बीती 5 पारियों में इस बल्लेबाज ने 17 छक्के जड़े हैं.

U19 World Cup, Vaibhav Suryavanshi: जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में 15 जनवरी से शुरू हो रहे आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरें जिस खिलाड़ी पर होंगी, वो हैं वैभव सूर्यवंशी. वैभव अभी 15 साल के भी नहीं हुए हैं और वो नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं. 14 साल की उम्र में उनके नाम यूथ वनडे में 3 शतक हैं. टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड है. ऐसे में अगर वैभव के बल्ले ने आगामी आईसीसी टूर्नामेंट में आग उगली तो भारत को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा. इसके अलावा वैभव कई रिकॉर्ड भी धवस्त करते दिख सकते हैं. 

क्या टूटेगा बेबी एबी का वर्ल्ड रिकॉर्ड?

अंडर-19 वर्ल्ड कप में अभी सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड फिन एलन और डेवाल्ड ब्रेविस के साथ हैं. दोनों पहले स्थान पर संयुक्त रूप से मौजूद हैं. फिन एलन ने जहां 12 मैचों में 18 छक्के लगाए हैं जो डेवाल्ड ब्रेविस ने 6 मैचों में 18 छक्के. जबकि तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के जैक बर्नहैम हैं, जिन्होंने 15 छक्के लगाए हैं. 

दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी हैं, जो पहली बार अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेलते दिखेंगे. वैभव पहले ही यूथ वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में सभी दिग्गजों ने कोसों आगे हैं. उन्होंने अभी तक 18 मैचों में 80 छक्के जड़े हैं. जबकि यूथ वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर जावेद अबरार हैं.

वैभव इन 18 में से सिर्फ 5 मैचों में ही कम से कम एक छक्का नहीं लगा पाएं हैं. इस दौरान वह सिर्फ एक मैच में दहाई का आंकड़ा पार कर पाए थे. भारत ने वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले वैभव की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन यूथ वनडे मैचों की सीरीज खेली थी और इसमें वैभव ने 20 छक्के जड़े थे. वैभव ने 3 मैचों में 206 रन बनाए थे. जबकि पिछले साल हुए अंडर-19 एशिया कप में उन्होंने 17 छक्के जड़े थे.

भारत को ग्रुप स्टेज में तीन मैच मिलेंगे और अगर टीम इंडिया अगले राउंड में पहुंचती है तो उसके मैचों की संख्या 5 हो जाएगी. वैभव के रिकॉर्ड देखें तो यह संभव है कि वह इसी वर्ल्ड कप में सबको पछाड़ते हुए सबसे अधिक छक्के लगााने वाले बल्लेबाज बना जाएं. अगल वैभव के छक्कों की संख्या इस टूर्नामेंट में 20 तक पहुंच जाती है तो वह यूथ  वनडे के इतिहास में ऐसे पहले बल्लेबाज होंगे जिनके नाम 100 छक्के होंगे.

भारत किस ग्रुप में?

भारतीय टीम यूएसए, बांग्लादेश, और न्यूजीलैंड के साथ ग्रुप ए में है. अन्य ग्रुप पर नजर डालें तो ग्रुप बी में पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, जिंबाब्वे और इंग्लैंड हैं. ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड और श्रीलंका हैं. ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज हैं.

5 बार चैंपियन बनी है टीम इंडिया

अंडर-19 विश्व कप 2026, विश्व कप का 16वां संस्करण है. पिछले 15 संस्करणों में भारतीय टीम सबसे सफल टीम बनकर उभरी है. भारतीय टीम 5 बार चैंपियन रही है. ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार ये खिताब जीता है. पाकिस्तान 2 बार चैंपियन रही है. इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश भी एक-एक बार चैंपियन रह चुकी हैं.  ऑस्ट्रेलिया मौजूदा विजेता है. 2024 में हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर खिताब जीता था. 

अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद एनान, एरन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए. पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.

