मां, पिता, भाई... बेदखल किए जाने के बाद पहली बार पूरे परिवार से मिले तेज प्रताप, क्या संकेत?

कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ आई तस्वीरों के कारण लालू परिवार और पार्टी राजद से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए तेज प्रताप यादव आज लंबे समय बाद अपने परिजनों से मिले. मां राबड़ी देवी, पिता लालू यादव, भाई तेजस्वी, भतीजी सहित पूरे परिवार से तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई. इस मुलाकात की तस्वीरें तेज प्रताप यादव ने खुद से अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर की है. तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप यादव की मुलाकात बेहद खुशनुमा माहौल में हुई. तस्वीरों में तेज प्रताप यादव सभी को एक कार्ड देते नजर आ रहे हैं.

यह कार्ड मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप के घर पर आयोजित होने वाले चूड़ा-दही भोज का है. माता-पिता, भाई सहित पूरे परिवार को तेज प्रताप ने इस भोज के लिए आमंत्रित किया है.

तेज प्रताप ने खुद पोस्ट कर लिखी ये बातें

तेज प्रताप यादव ने इस मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा- आज अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया. अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से भी भेंट मुलाकात कर कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले "ऐतिहासिक दही -चूड़ा भोज" कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया. साथ ही आज अपनी प्यारी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने का अद्भुत पल भी प्राप्त हुआ.

तेज प्रताप यादव का एक्स पोस्ट.

तेज प्रताप यादव ने माता-पिता और भाई के साथ मुलाकात तो की. लेकिन यह मुलाकात उनके चूड़ा-दही भोज के निमंत्रण को लेकर था. तेज प्रताप का अगला सियासी कदम क्या होगा, यह कहना अभी मुश्किल हैं. क्योंकि माता-पिता, भाई से मुलाकात से पहले आज ही तेज प्रताप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भोज में भी शामिल हुए थे.

14 जनवरी को तेज प्रताप के आवास पर दड़ी-चूड़ा का भोज



तेज प्रताप 14 जनवरी के अपने पटना निवास पर दही चूड़ा के भोज का आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिंहा, विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, हम पार्टी के नेता और मंत्री संतोष सुमन से मिलकर उन्हें आने का न्यौता दे चुके हैं.



तेज प्रताप का तेजस्वी तक खुद चलकर जाना बड़ा संकेत

राजनीतिक नजरिए से देखें तो तेज प्रताप यादव का खुद चलकर तेजस्वी यादव के पास जाना एक बड़ा संकेत है. पिछले कुछ समय से राजद के भीतर दोनों भाइयों के बीच कोल्ड वॉर की चर्चाएं आम थीं. पार्टी के भीतर गुटबाजी और पारिवारिक मतभेद की बातें भी उठती रही हैं. ऐसे में मकर संक्रांति से ठीक पहले यह मुलाकात रणनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है.

दड़ी-चूड़ा भोज सिर्फ परंपरा नहीं, शक्ति प्रदर्शन का मंच भी

दही-चूड़ा भोज बिहार की राजनीति में सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का मंच भी होता है. लालू परिवार के लिए यह आयोजन हमेशा से राजनीतिक संदेश देने का जरिया रहा है. तेज प्रताप का निमंत्रण देना यह दर्शाता है कि वे टकराव की बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहते हैं. इससे कार्यकर्ताओं में यह संदेश भी गया है कि पार्टी और परिवार दोनों एकजुट हैं.

क्या एकजुट होगा लालू परिवार?

अब सभी की नजरें 14 जनवरी के दही-चूड़ा भोज पर टिकी हैं. अगर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्य इस आयोजन में एक साथ नजर आते हैं, तो यह माना जाएगा कि लालू परिवार में पैच-अप की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. फिलहाल, यह मुलाकात विरोधियों के उन दावों को कमजोर करती दिख रही है, जिनमें लालू परिवार में बड़ी टूट की बात कही जा रही थी. डिजिटल दौर में यह तस्वीरें और संदेश, राजद के लिए सियासी संबल बनकर सामने आए हैं.



यह भी पढे़ं - पटना में इस बार मकर संक्रांति पर दही चूड़ा के न्यौतों का तेज, होगी कोई सियासी संक्रांति?