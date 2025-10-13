'तुम्हारे बिना जीत नहीं पाएंगे', फैंस ने रोहित शर्मा को दिया स्पेशल मैसेज, हिटमैन से वनडे विश्व कप में उम्मीद

Rohit Sharma Practice Ahead of IND vs AUS ODI Series: रोहित शर्मा ने शुक्रवार को मुंबई के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क में अभ्यास सत्र के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की तैयारी की. 38 वर्षीय इस खिलाड़ी का सैकड़ों प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया और उनका उत्साहवर्धन किया. रोहित 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाले तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में वापसी करने के लिए तैयार हैं. हालांकि, जब रोहित ने कई विस्फोटक शॉट्स लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया, तो मैदान में मौजूद प्रशंसकों ने रोहित को 2027 विश्व कप जीतने के उनके दीर्घकालिक लक्ष्य की याद दिलाने की कोशिश की.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, दर्शकों द्वारा रोहित की ओर चिल्लाने की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं. एक प्रशंसक ने कहा, "2027 का विश्व कप तुम्हारे बिना नहीं जीत पाएंगे रोहित भाई!" "ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही मारना है. देखो देखो, सामने स्टार्क खड़ा है." रोहित ने अभ्यास सत्र के दौरान एक पुल शॉट मारा और फिर से चीख निकली.

फैंस ने रोहित शर्मा को दिलाई '2027 विश्व कप' की याद

Fans shouting in front of Rohit Sharma during his practice session 🗣️- "2027 ka World Cup jeetna hai Rohit bhai, tumhare bina possible nahi hai! Australia me bhi aise hi maarna hai… dekho dekho, saamne Starc khada ha"😂🔥 pic.twitter.com/PBhPvnL2gW — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) October 11, 2025

रोहित के करियर में ऑस्ट्रेलिया का बहुत महत्व है, क्योंकि भारत के कप्तान के रूप में रोहित 2023 विश्व कप फाइनल में इसी टीम से हार गए थे. हालांकि, रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 41 गेंदों पर 92 रन बनाए थे, जब दोनों देश टी20 विश्व कप 2024 में आमने-सामने थे, यह वह टूर्नामेंट था जिसे भारत ने रोहित की कप्तानी में जीता था. मार्च में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाने के बावजूद, रोहित को वनडे कप्तानी से हटा दिया गया है और अब यह जिम्मेदारी शुभमन गिल को सौंप दी गई है.

नतीजतन, रोहित के वनडे क्रिकेट में भविष्य को लेकर संशय बढ़ गया है. 2027 विश्व कप तक रोहित 40 साल के हो जाएंगे, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह तब तक अपनी फॉर्म और फिटनेस बरकरार रख पाएंगे. रोहित ने हाल के महीनों में अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत की है, भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने खुलासा किया है कि उन्होंने 10 किलो वजन कम किया है.