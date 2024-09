4,4,6,6,6,4, Travis Head ने 'करोड़ीमल' गेंदबाज का कर दिया बुरा हाल, 1 ओवर में जड़ दिए 3 चौके और 3 छक्के, VIDEO

Travis Head Scored 30 runs in 1 over of Sam Curran: ट्रेविस हेड का मैदान में एक बार फिर से प्रचंड रूप देखने को मिला है. मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड दौरे पर है. यहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज जारी है. सीरीज का पहला मुकाबला 11 सितंबर को साउथेम्प्टन में खेला गया. जहां कंगारू टीम मेजबान टीम को 28 रन से मात देते हुए जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड रहे. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए महज 23 गेंद में 256.52 की स्ट्राइक रेट से 59 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

ट्रेविस हेड ने सैम कुर्रन के 1 ओवर में कूट दिए 30 रन

मैच के दौरान 30 वर्षीय कंगारू बल्लेबाज ने विपक्षी टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम कुर्रन को खास तौर पर टारगेट किया. पारी का 5वां ओवर डालने आए कुर्रन की पहली और दूसरी गेंद पर हेड ने जोरदार चौका लगाया. इसके बाद उन्होंने अगली 3 गेंदों को सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए भेज दिया. वह यहीं नहीं रुके. आखिरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से बल्ला घुमाया और चौका लगाने में कामयाब रहे. इस तरह उन्होंने इस ओवर में कुल 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 30 रन बटोरे.

Travis Head in 2024 T20's



1411 runs

181.36 strike-rate 🔥🔥



He is playing with bowlers like Sam Curran

pic.twitter.com/b8Lt5JM0tk — ICT Fan (@Delphy06) September 11, 2024

आईपीएल 2023 के लिए कुर्रन पर पंजाब किंग्स ने जी खोलकर लुटाया था पैसा

पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल 2023 के लिए सैम कुर्रन के ऊपर जी खोलकर पैसा लुटाया था. उस दौरान फ्रेंचाइजी ने युवा ऑलराउंडर के लिए 18.5 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि खर्च कर दी थी. जिसके बाद वह कुछ समय तक आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी भी रहे. मौजूदा समय में यह खास उपलब्धि मिचेल स्टार्क के नाम दर्ज है. स्टार्क को बीते सीजन के लिए केकेआर की टीम ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था.

हेड ने पोंटिंग, फिंच और मैक्सवेल के क्लब में मारी एंट्री

यही नहीं हेड ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग, फिंच और मौजूदा खिलाड़ी मैक्सवेल के एक खास क्लब में शामिल हो गए हैं. दरअसल, हेड से पहले इन तीनों बल्लेबाजों ने भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 1 ओवर में 30 रन ठोकने का कारनामा किया है.

Travis Head smashed 4,4,6,6,6,4 in an over against Sam Curran. He scored 30 runs.



- THIS IS JUST INSANE BATTING BY HEAD. 🥵

"Gautam Gambhir - Virat Kohli#ENGvsAUS #Head #sam #ViratKohli #RohitSharma pic.twitter.com/VJJGWO9cV4 — Rohit tak (@Rohittak106) September 11, 2024

पोंटिंग ने साल 2004 में कीवी गेंदबाज डेरिल टफी के खिलाफ सबसे पहले 30 रन बनाने का कारनामा किया था. इसके बाद आरोन फिंच और मैक्सवेल ने साल 2014 ये खास उपलब्धि प्राप्त की.

यह भी पढ़ें- भारतीय दिग्गज ने कर दी भविष्यवाणी, इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने जा रही है सनराइजर्स हैदराबाद, भुवनेश्वर की छुट्टी तय