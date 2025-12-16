IPL 2026 Auction: टॉप 5 भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी जिनके ऊपर हुई पैसों की बारिश, यहां देखें लिस्ट

Top Five Most Expensive Indian Uncapped Players List IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के लिए अबू धाबी में हुए आईपीएल मिनी ऑक्शन के दौरान भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों का जलवा रहा. जिस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार था वो अबू धाबी में दमदार तरीके से सफल रहा. कुल 369 खिलाड़ियों की बोली लगनी और 77 स्लॉट खाली थे. इस मिनी ऑक्शन में पहले दो बड़ी बोली लगी जिसने सबका ध्यान खिंचा

1.) अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों में उत्तर प्रदेश के 20 साल के लेफ्ट-आर्म स्पिनर प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा. इसके साथ ही 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर आने के बाद वो IPL ऑक्शन के इतिहास में सबसे ज़्यादा पैसा पाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए. इससे पहले आवेश खान अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे. आवेश खान को 2022 के ऑक्शन में लखनऊ ने 10 करोड़ रुपये देकर खरीदा था.

2.) मिनी ऑक्शन में बड़ा धमाका एक बार फिर तब देखने को मिला, जब राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने वाले विकेटकीपर कार्तिक शर्मा सभी को हैरान करते हुए सर्वकालिक सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने. उन्हें 14 करोड़ और 20 लाख रुपये में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा.

3.) जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज़ औकिब नबी डार को भी दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये की मोटी रकम देकर मिनी ऑक्शन में सबको चौंका दिया. डार का बेस प्राइस भी 30 लाख रुपये था.

4.) आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन में एक खिलाड़ी ने सबको हैरान कर दिया जब आरसीबी ने उसके पीछे जाते हुए बड़ी बोली लगाई और खास बात ये है की इस खिलाड़ी ने अब तक मात्र 2 टी20 मुकाबले खेले हैं. मंगेश यादव को आरसीबी ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा है, उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. मंगेश एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, जो निचले क्रम में आते हुए बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं.

इससे पहले कोलकाता ने कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा और ये आईपीएल इतिहास में विदेशी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बोली है और उसके बाद आज की दूसरी बड़ी बोली मथिसा पथिराना पर लगी जिनको कोलकाता की टीम ने ही 18 करोड़ रुपये में खरीदा है. वेंकटेश अय्यर को RCB ने Rs 7 करोड़ में खरीदा, जबकि रवि बिश्नोई (RR, Rs 7.20 करोड़) अब तक के सबसे महंगे भारतीय हैं.

खबर जारी है...