दुनिया के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर

Top 5 Tallest Cricketers Ever in the History of Cricket: ऐतिहासिक रूप से, क्रिकेट अब तक देखे गए सबसे लंबे खिलाड़ियों में से कुछ गेंदबाज रहे हैं.

दुनिया के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर
List of the World's Tallest Cricketers
  • पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे लंबे खिलाड़ी हैं जिनकी लंबाई 7 फुट 1 इंच है
  • न्यूजीलैंड के काइल जैमीसन और वेस्टइंडीज के जोएल गार्नर की लंबाई 6 फुट 8 इंच है.
  • ऑस्ट्रेलिया के ब्रूस रीड और पीटर जॉर्ज की लंबाई 6 फुट 8 इंच है.
Tallest Cricketers of All Time: क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें लंबे और छोटे कद के खिलाड़ियों का जलवा बराबर रहता है. क्रिकेट की दुनिया में लम्बाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां अपनी कौशल दिखाकर अपने करियर को आगे बढ़ाया जाता है. इस खेल में लंबे खिलाड़ी, छोटे खिलाड़ी और यहां तक कि भारी-भरकम खिलाड़ी भी अपने परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर डालते हैं. क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का कद भले ही छोटा है लेकिन विश्व क्रिकेट में उनका कद काफी विशालकाय है और लंबा है. वहीं, कुछ क्रिकेटर ऐसे हुए हैं जो लंबाई में उनका कद काफी लंबा बै. ऐसे में जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप 5 सबसे लंबे खिलाड़ियों (Top 5 tallest cricketers of all time) के बारे में.

Photo Credit: AFP

मोहम्मद इरफान (Mohammad Irfan)

वर्तमान में पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान (Mohammad Irfan) इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे लंबे खिलाड़ी हैं. मोहम्मद इरफान की लम्बाई 7 फीट 1 इंच हैं, अपनी लंबाई के कारण इरफान बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से काफी परेशान करते हैं. खासकर मो.इरफान अपनी लंबाई का फायदा उठाकर बाउंसर काफी आसानी के साथ डालते हैं जिससे बल्लेबाजों को उनकी गेंद पर हमेशा परेशानी होती है. इरफान अभी भी वर्तमान क्रिकेट में सक्रिय हैं. 

Photo Credit: AFP

काइल जैमीसन

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) की लंबाई 6 फीट और 8 इंच है. जैमीसन न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज में से एक हैं. 

जोएल गार्नर 

वेस्टइंडीज के गेंदबाज जोएल गार्नर (Joel Garner) की लम्बाई 6 फीट 8 इंच थी. गार्नर अपनी लंबाई का फायदा गेंदबाजी में उठाते थे,  गार्नर को गेंदबाजी के दौरान उनके लंबाई होने का फायदा मिलता था और बल्लेबाजों पर हर समय बाउंसर का उपयोग करने में सफल रहते थे. इनके तेज बाउंसर और योर्कर बल्लेबाजों के लिए काल बन जाते थे. जोएल गार्नर को ‘बिग बर्ड' के नाम से भी जाना जाता था. 

ब्रूस रीड

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे लंबे खिलाड़ियों की सूची में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ब्रूस रीड (Bruce Reid) थे. उनकी लंबाई 6 फीट 8 इंच की थी. बता दें कि रीड भारतीय क्रिकेट में गेंदबाजी कोच की भूमिका में भी रह चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया का यह तेज गेंदबाज अपने जमाने में बाउंसर गेंद डालने के लिए जाना जाता था. उनकी गेंदबाजी के दौरान बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होता था. 

पीटर जॉर्ज

पीटर जॉर्ज (Peter George) भी ऑस्ट्रेलिया के ही तेज गेंदबाज था. इनकी लंबाई 6 फीट 8 इंच की है. बता दें कि साल 2010 में भारत के खिलाफ ही जॉर्ज ने डेब्यू किया था लेकिन बाद में फिर दोबारा कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाए थे. 

कर्टली एम्ब्रोज़

वेस्टइंजीज के तेज गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोज़  (Curtly Ambrose ) के बारे में कौन नहीं जानता हैं. वेस्टइंडीज क्रिकेट में एम्ब्रोज़ का मुकाम काफी ऊंचा है. वेस्टइंडीज के इस गेंदबाज की लंबाई 6 फुट  7.9 इंच की है. 

क्रिस ट्रेमलेट 

इंग्लिश तेज गेंदबाज क्रिस ट्रेमलेट की लंबाई 6 फीट 7 इंच है, अपने करियर में ट्रेमलेट ने 12 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 53 विकेट लेने में सफल रहे थे. इसके अलावा 15 वनडे में 15 विकेट अपने नाम करने में यह गेंदबाज रहे थे. अपनी लंबाई का फायदा इन्होंने भी खूब उठाया है.

जेसन होल्डर | 6'7″ (201 सेमी)

विंडीज़ के  जेसन होल्डर भी लंबे कद के क्रिकेटर हैं. बारबाडोस में जन्मे होल्डर ने बहुत कम उम्र में ही खुद को विंडीज़ टीम के सबसे अहम सदस्यों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है.  अब तक, उन्होंने अपनी टीम के लिए 69 टेस्ट में 162 विकेट लिए हैं. 

पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद मुदस्सर की लंबाई 7 फुट 4 इंच हैं, यदि यह क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री करने में सफल रहता है तो मुदस्सर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे लंबे खिलाड़ी बन जाएंगे. अभी तक  मुदस्सर का सफर पीएसएल तक रहा है. मोहम्मद मुदस्सर (Mudassar Muhammad) एक स्पिन गेंदबाज हैं. लेकिन इस समय तक इस खिलाड़़ी की उम्र 44 साल हो गई है, जिससे अब पाकिस्तान के लिए इनका खेलना मुश्किल है. 

