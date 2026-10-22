160.4 km/h की रफ्तार के साथ नंबर 1 मिचेल स्टार्क, कगिसो रबाडा की टॉप 5 में एंट्री, टेस्ट क्रिकेट इतिहास की 5 सबसे तेज गेंदें

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कगिसो रबाडा ने अपनी रफ्तार वाली गेंदबाजी से फैन्स को हैरान कर दिया. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान अफ्रीकी गेंदबाज रबाडा ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी. रबाडा की गेंद की स्पीड ने कंगारू बल्लेबाज को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर रबाडा की यह गेंद काफी वायरल हो रही है. रबाडा ने ट्रेविस हेड को लगभग 155 KPH की स्पीड से गेंद फेंकी, जिसपर ट्रेविस हेड गेंद को छू भी नहीं पाए.
155 kmph की रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रबाडा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप 5 में अपनी जगह बना पाने में सफल हो गए हैं. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के नाम है. स्टार्क ने पर्थ के WACA मैदान पर साल 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 160.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. जो टेस्ट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है.
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KAGISO RABADA BOWLING ROCKETS - 155 KPH vs HEAD 🤯🔥 https://t.co/0zfabq5Loj— Johns. (@CricCrazyJohns) October 21, 2026
टेस्ट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड
- मिचेल स्टार्क - 160.4 किमी/घंटा बनाम न्यूजीलैंड, 2015
- एंडी रॉबर्ट्स - 159.5 किमी/घंटा
- फिदेल एडवर्ड्स - 157.7 किमी/घंटा बनाम साउथ अफ्रीका, 2003
- मिचेल जॉनसन - 156.8 किमी/घंटा बनाम इंग्लैंड, 2013
- कगिसो रबाडा- 155 किमी/घंटा बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2026
टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 156 रन बनाए हैं. साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन दिया है. साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 425 रन बनाए थे जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में केवल 99 रन पर आउट हो गई थी. इसके अलावा रबाडा ने टेस्ट में अपने 200 विकेट भी पूरे कर लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान मार्को यानसेन ने 5 विकेट लिए थे और रबाडा के खाते में 2 विकेट आए थे.
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