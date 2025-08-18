वनडे इतिहास में 15 हजार से ज्यादा गेंद फेकने वाले टॉप 5 गेंदबाज, तीसरा नाम आपको चौंका देगा

Top 5 Bowlers Who Bowled More than 15 Thousand Balls in ODI History: क्रिकेट के मैदान पर वैसे तो खेल बल्ले और गेंद दोनों का है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है की जीत की एक उम्मीद जब गेंदबाज बन जाता है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में गेंदबाजी करना एक गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है मगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो हर गेंदबाज के लिए ये एक मुश्किल टास्क होता है की वो अपने फिटनेस को बनाये रखे और ज्यादा ओवर डाले, इन सब बातों के बीच आइये जाने वनडे क्रिकेट इतिहास के वो पांच महान गेंदबाज जिन्होंने 15 हजार से ज्यादा गेंदें फेंककर अपनी पहचान दर्ज कराई है. इन दिग्गजों की लिस्ट को क्रिकेट जगत में "15K क्लब" के नाम से जाना जाता है. आइए जानते हैं इस लिस्ट के टॉप 5 गेंदबाजों में कौन-कौन शामिल हैं.

1. मुथैया मुरलीधरन (Muthiah Muralidaran)

गेंदें: 18,811

इनिंग्स: 341

श्रीलंका के महान स्पिनर मुरलीधरन वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा गेंद फेंकने वाले गेंदबाज हैं.

2. वसीम अकरम (Wasim Akram)

गेंदें: 18,186

इनिंग्स: 351

पाकिस्तान के 'सुल्तान ऑफ़ स्विंग' वसीम अकरम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.

3. शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi)

गेंदें: 17,670

इनिंग्स: 372

पाकिस्तान के ऑलराउंडर अफरीदी ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में धमाल मचाया, लेकिन यहां वे तीसरे स्थान पर हैं.

4. चमिंडा वास (Chaminda Vaas)

गेंदें: 15,775

इनिंग्स: 320

श्रीलंका के पेसर वास अपने सटीक लाइन-लेंथ के लिए मशहूर रहे हैं.

5. शॉन पोलॉक (Shaun Pollock)

गेंदें: 15,712

इनिंग्स: 297

साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर पोलॉक इस लिस्ट के पांचवें सदस्य हैं.