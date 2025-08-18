वनडे इतिहास में 15 हजार से ज्यादा गेंद फेकने वाले टॉप 5 गेंदबाज, तीसरा नाम आपको चौंका देगा

- मुथैया मुरलीधरन वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक गेंदें फेंकने वाले गेंदबाज हैं, कुल 18,811 गेंदें फेंकी हैं
- पाकिस्तान के वसीम अकरम ने 18,186 गेंदें फेंककर 15 हजार क्लब में दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है
- शाहिद अफरीदी ने 17,670 गेंदें फेंकते हुए गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है
Top 5 Bowlers Who Bowled More than 15 Thousand Balls in ODI History: क्रिकेट के मैदान पर वैसे तो खेल बल्ले और गेंद दोनों का है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है की जीत की एक उम्मीद जब गेंदबाज बन जाता है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में गेंदबाजी करना एक गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है मगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो हर गेंदबाज के लिए ये एक मुश्किल टास्क होता है की वो अपने फिटनेस को बनाये रखे और ज्यादा ओवर डाले, इन सब बातों के बीच आइये जाने वनडे क्रिकेट इतिहास के वो पांच महान गेंदबाज जिन्होंने 15 हजार से ज्यादा गेंदें फेंककर अपनी पहचान दर्ज कराई है. इन दिग्गजों की लिस्ट को क्रिकेट जगत में "15K क्लब" के नाम से जाना जाता है. आइए जानते हैं इस लिस्ट के टॉप 5 गेंदबाजों में कौन-कौन शामिल हैं.
1. मुथैया मुरलीधरन (Muthiah Muralidaran)
गेंदें: 18,811
इनिंग्स: 341
श्रीलंका के महान स्पिनर मुरलीधरन वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा गेंद फेंकने वाले गेंदबाज हैं.
2. वसीम अकरम (Wasim Akram)
गेंदें: 18,186
इनिंग्स: 351
पाकिस्तान के 'सुल्तान ऑफ़ स्विंग' वसीम अकरम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3. शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi)
गेंदें: 17,670
इनिंग्स: 372
पाकिस्तान के ऑलराउंडर अफरीदी ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में धमाल मचाया, लेकिन यहां वे तीसरे स्थान पर हैं.
4. चमिंडा वास (Chaminda Vaas)
गेंदें: 15,775
इनिंग्स: 320
श्रीलंका के पेसर वास अपने सटीक लाइन-लेंथ के लिए मशहूर रहे हैं.
5. शॉन पोलॉक (Shaun Pollock)
गेंदें: 15,712
इनिंग्स: 297
साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर पोलॉक इस लिस्ट के पांचवें सदस्य हैं.
