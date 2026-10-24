AAj KE MATCH: भारत बनाम जिम्बाब्वे से पाकिस्तान Vs इंग्लैंड तक, आज खेले जाएंगे 15 मुकाबले

क्रिकेट फैंस के लिए रविवार, 25 अक्टूबर का दिन कई रोमांचक मुकाबलों से भरा रहने वाला है. भारत की महिला टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में उतरेगी, जबकि भारत A और न्यूजीलैंड A के बीच अनऑफिशियल टेस्ट का दूसरा दिन खेला जाएगा. इसके अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच वनडे ट्राई सीरीज का मुकाबला होगा. दिन में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लेकर कई घरेलू टी20 मैच भी खेले जाएंगे. यहां जानिए रविवार को होने वाले सभी क्रिकेट मैचों का पूरा शेड्यूल, मुकाबलों का समय और वेन्यू.

25 अक्टूबर को होने वाले क्रिकेट मैचों का पूरा शेड्यूल

मेक्सिको महिला बनाम अर्जेंटीना महिला, दूसरा टी20

टाइम: रात 12:30 बजे (भारतीय समय)

वेन्यू: कॉम्प्लेजो म्यूनिसिपल डी बेसिबोल डी टेक्सकोको, टेक्सकोको डी मोरा

न्यूजीलैंड ए बनाम भारत ए, अनऑफिशियल टेस्ट, दूसरा दिन

टाइम: सुबह 3:30 बजे

वेन्यू: बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन

मेक्सिको महिला बनाम अर्जेंटीना महिला, तीसरा टी20

टाइम: शाम 7:30 बजे

वेन्यू: कॉम्प्लेजो म्यूनिसिपल डी बेसिबोल डी टेक्सकोको, टेक्सकोको डी मोरा

संयुक्त अरब अमीरात बनाम नीदरलैंड, 140वां मैच

टूर्नामेंट: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2

टाइम: सुबह 11:00 बजे

वेन्यू: आईसीसी अकादमी ग्राउंड, दुबई

डेनमार्क बनाम पापुआ न्यू गिनी, 37वां मैच

टूर्नामेंट: आईसीसी सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग ए

टाइम: दोपहर 12:00 बजे

वेन्यू: रुआराका स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, नैरोबी

जर्सी बनाम केन्या, 36वां मैच

टूर्नामेंट: आईसीसी सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग ए

टाइम: दोपहर 12:00 बजे

वेन्यू: जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी

पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, चौथा मैच

टूर्नामेंट: पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज

टाइम: दोपहर 1:30 बजे

वेन्यू: गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

भारत महिला बनाम जिम्बाब्वे महिला, दूसरा वनडे

टूर्नामेंट: जिम्बाब्वे महिला टीम का भारत दौरा

टाइम: दोपहर 2:00 बजे

वेन्यू: बीसीए स्टेडियम, कोटांबी, वडोदरा

गाम्बिया बनाम लेसोथो, 13वां मैच

टूर्नामेंट: आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सबरीजनल क्वालीफायर सी

टाइम: दोपहर 2:30 बजे

वेन्यू: नाइजीरिया क्रिकेट फेडरेशन ओवल 1, अबुजा

मोजाम्बिक बनाम जाम्बिया, 14वां मैच

टूर्नामेंट: आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सबरीजनल क्वालीफायर सी

टाइम: दोपहर 2:30 बजे

वेन्यू: नाइजीरिया क्रिकेट फेडरेशन ओवल 2, अबुजा

नाइजीरिया बनाम युगांडा, 15वां मैच

टूर्नामेंट: आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सबरीजनल क्वालीफायर सी

टाइम: शाम 6:30 बजे

वेन्यू: नाइजीरिया क्रिकेट फेडरेशन ओवल 1, अबुजा

ईस्टर्न स्टॉर्म बनाम साउथ अफ्रीका इमर्जिंग प्लेयर्स

टूर्नामेंट: सीएसए टी20 चैलेंज, पूल बी

टाइम: शाम 4:30 बजे

वेन्यू: विलोमूर पार्क, बेनोनी

क्वाजुलुनटाल इनलैंड टस्कर्स बनाम वेस्टर्न प्रोविंस

टूर्नामेंट: सीएसए टी20 चैलेंज, पूल बी

टाइम: शाम 4:30 बजे

वेन्यू: सिटी ओवल, पीटरमैरिट्जबर्ग

बोलैंड बनाम टाइटंस

टूर्नामेंट: सीएसए टी20 चैलेंज, पूल बी

टाइम: शाम 4:30 बजे

वेन्यू: बोलैंड पार्क, पार्ल

नॉर्थ वेस्टईस्टवाल रेनो ड्रैगन्स बनाम नॉर्दर्न केप