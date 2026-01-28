टिम सीफर्ट का धमाका, छक्के-चौकों की बौछार करते हुए रच दिया इतिहास, बनें संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज

Tim Seifert Created History: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज विशाखापत्तनम स्थित डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां पारी का आगाज करते हुए कीवी सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट (Tim Seifert) प्रचंड लय में नजर आए. मैच के दौरान उन्होंने कुल 36 गेंदों का सामना किया. इस बीच 172.22 की स्ट्राइक रेट से 62 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से सात चौके और तीन खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

सीफर्ट ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

मैच के दौरान टिम सीफर्ट ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि केवल केन विलियमसन और रॉस टेलर के नाम दर्ज थी. जिन्होंने भारत के खिलाफ 2020 में ऑकलैंड में शिरकत करते हुए क्रमशः 25-25 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. अब विशाखापत्तनम में 25 गेंदों में अर्धशतक लगाते हुए सीफर्ट भी विलियमसन और टेलर के क्लब में शामिल हो गए हैं.

200 की स्ट्राइक रेट से सीफर्ट ने पूरी की फिफ्टी

विशाखापत्तनम में खेले जा रहे चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में सीफर्ट ने 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से पांच चौके और तीन छक्के देखने को मिले. सीफर्ट ने 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया.

न्यूजीलैंड की तरफ से कोलिन मुनरो ने T20I में जड़ा है सबसे तेज अर्धशतक

न्यूजीलैंड की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड पूर्व सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो के नाम दर्ज है. उन्होंने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ ऑकलैंड में महज 14 गेंदों में फिफ्टी जड़ते हुए सबको चौंका दिया था. तब से अब तक न्यूजीलैंड की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है.

