IPL Auction 2026: '9 चौके-6 छक्के', आईपीएल ऑक्शन से पहले इस खिलाड़ी ने जड़ दिया तूफानी शतक, फ्रेंचाइजियों में मची खलबली

Tim Seifert Century IPL 2026 Auction: मेलबर्न रेनेगेड्स ने जिलॉन्ग के सिमोंड्स स्टेडियम में ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ बिग बैश लीग (BBL) 2025 के दूसरे मुकाबले में 14 रन से जीत दर्ज की. शतकवीर टिम सेफर्ट को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. इस तूफानी शतक ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों के सामने उनके वैल्यू खुद ही बढ़ा दी है. इस बीच अब उम्मीद ये लगाई जा रही है की जिस अंदाज में उन्होंने तूफानी बैटिंग की है और वो भी ऑक्शन से लगभग 24 घंटे पहले, वो इनके वैल्यू को बढ़ा देगा. आपको बता दें की सेफर्ट का बेस प्राइस 125 करोड़ रुपये है.

खास बात ये है की इस खिलाड़ी के लिए जो अहम विकल्प हैं वो है कोलकाता की टीम जिसे विदेशी विकेटकीपर बल्लेबाज की जरुरत है, वहीं दिल्ली की टीम ओपनर ढूंढ़ रही है, मगर पंजाब और लखनऊ के लिहाज से देखें तो वो अतिरिक्त विकेटकीपर के स्लॉट के लिए एक विकप्ल के लिए जा सकती है.

टिम सेफर्ट की बात करें तो वो एक तूफानी ओपनर के साथ-साथ टीमों को एक बेहतरीन विकेटकीपर का भी विकल्प देते हैं. सेफर्ट अब तक न्यूजीलैंड के लिए 4 वनडे और 77 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं और वनडे में 19.66 की औसत से 59 रन बनाये हैं और टी20 अंतराष्ट्रीय में 29.83 की औसत से 1850 रन बनाये हैं.

आपको बता दें की सेफर्ट आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता टीम का हिस्सा रह चुके हैं, अब यहां से देखना होगा की कौन सी टीम उसके ऊपर ऑक्शन में बोली लगाती है और कितने रकम में वो टीम का हिस्सा बनते हैं.

इससे पहले टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 212 रन बनाए. जोश ब्राउन और टिम सेफर्ट ने पहले विकेट के लिए 3.3 ओवरों में 28 रन की साझेदारी की. ब्राउन 15 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद मोहम्मद रिजवान (4) और जेक फ्रेजर-मैकगर्क (14) भी चलते बने. टीम ने 82 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे.

यहां से टिम सेफर्ट ने ओलिवर पीक के साथ चौथे विकेट के लिए 54 गेंदों में 121 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 200 के पार पहुंचा दिया. सेफर्ट ने 56 गेंदों में 6 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 102 रन की पारी खेली, जबकि ओलिवर पीक ने 29 गेंदों में 57 रन टीम के खाते में जोड़े. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. विपक्षी टीम की तरफ से जैक विल्डरमुथ ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि जेवियर बार्टलेट और पैट्रिक डूले ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.