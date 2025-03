6,6,6,6, शाहीन अफरीदी के एक ओवर में टिम सेफर्ट ने कर दी छक्कों की बौछार, बनाए 26 रन, VIDEO

Tim Seifert Hit 4 Sixes In One Over Of Shaheen Afridi: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार (18 मार्च 2025) को डुनेडिन स्थित यूनिवर्सिटी ओवल में खेला गया. जहां शाहीन अफरीदी के खिलाफ न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम सेफर्ट जबर्दस्त लय में नजर आए. पाकिस्तान तरफ से पारी का तीसरा ओवर फेंकने आए अफरीदी की पहली गेंद पर सेफर्ट ने फ्रंट फुट से गेंद पर जोरदार तरीके से प्रहार करते हुए छक्का लगाया. उसके बाद दूसरी गेंद को उन्होंने कवर के ऊपर से छक्के के लिए पवेलियन के बाहर का रास्ता दिखाया. ओवर की तीसरी गेंद अफरीदी बीट कराने में कामयाब रहे. चौथी गेंद पर सेफर्ट ने दो रन हासिल किया. उसके बाद अगली दो गेंदों पर उन्होंने जोरदार दो छक्के लगाए. इस तरह अफरीदी के इस ओवर में वह कुल 26 रन बटोरने में कामयाब रहे.

अर्धशतक से चुके टिम सेफर्ट

मैच के दौरान टिम सेफर्ट बेहद आक्रामक नजर आए. मगर अपने टी20 करियर के 10वें अर्धशतक से वह महज पांच रनों से चूक गए. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 22 गेंदों का सामना किया. इस बीच 204.55 की स्ट्राइक रेट से 45 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से तीन चौके और पांच खूबसूरत छक्के निकले. मैच के दौरान वह मोहम्मद अली की गेंद पर शाहीन अफरीदी के हाथों कैच आउट हुए.

शाहीन अफरीदी ने तीन ओवरों में लुटाए 31 रन

वहीं बात करें शाहीन अफरीदी के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने दूसरे टी20 मुकाबले में कुल तीन ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 6.70 की इकोनॉमी से उन्होंने 31 रन खर्च किए. मगर उन्होंने कोई सफलता हाथ नहीं लगी.

TIM SEIFERT SMASHING 4 SIXES IN AN OVER AGAINST SHAHEEN AFRIDI. 🥶pic.twitter.com/Q4jcTTW9Ar — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 18, 2025

न्यूजीलैंड को मिली जीत

डुनेडिन में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम बारिश से प्रभावित मुकाबले में 15 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाने में कामयाब हुई थी. विपक्षी टीम की तरफ से मिले 136 रनों के लक्ष्य को कीवी टीम ने 13.1 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. मैच के दौरान सेफर्ट ने 22 गेंद में 45, जबकि फिन एलन ने 16 गेंदों में 38 रनों का योगदान दिया.

