विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: 9 छक्के, 2 चौके, 241.93 का स्ट्राइक रेट, हार्दिक पंड्या के विस्फोट से धुआं धुआं हुआ राजकोट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हार्दिक पंड्या का बल्ला विजय हजारे ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ जमकर चला है. यहां उन्होंने 31 गेंदों में 75 रनों की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली है.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: 9 छक्के, 2 चौके, 241.93 का स्ट्राइक रेट, हार्दिक पंड्या के विस्फोट से धुआं धुआं हुआ राजकोट
Hardik Pandya
  • हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा की तरफ से चंडीगढ़ के खिलाफ 31 गेंदों में 75 रन बनाए
  • उन्होंने इस दौरान दो चौके और नौ छक्के लगाते हुए 241.94 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की
  • हार्दिक पंड्या को जगजीत सिंह ने आउट किया, निखिल ठाकुर ने उनका शानदार कैच पकड़ा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. उससे पहले ही टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya ने लय पकड़ ली है. मौजूदा समय में वह विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा की तरफ से शिरकत कर रहे हैं. जहां उन्होंने चंडीगढ़ के खिलाफ महज 31 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि आगामी टूर्नामेंट में भी वह भारतीय टीम की तरफ से इसी तरह बल्लेबाजी करेंगे और जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे.

हार्दिक पंड्या ने चंडीगढ़ के खिलाफ के खिलाफ की छक्कों की बौछार

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप बी का एक रोमांचक मुकाबला आज (आठ जनवरी 2026) बड़ौदा और चंडीगढ़ के बीच राजकोट में खेला जा रहा है. जहां टॉस जीतकर बड़ौदा की तरफ से छठवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए हार्दिक पंड्या बेहद आक्रामक नजर आए. मैच के दौरान उन्होंने कुल 31 गेंदों का सामना किया. इस बीच 241.94 की स्ट्राइक रेट से 75 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से दो चौके और नौ छक्के देखने को मिले.

जगजीत सिंह ने हार्दिक को बनाया अपना शिकार

तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे हार्दिक पंड्या को जगजीत सिंह ने अपना शिकार बनाया है. स्टार ऑलराउंडर का शानदार कैच निखिल ठाकुर ने पकड़ा. पंड्या जिस दौरान आउट हुए. टीम का स्कोर 29.1 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 213 रन था.

सात फरवरी से हो रहा है टी20 वर्ल्ड कप का रोमांच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अगले महीने सात फरवरी से हो रहा है. टूर्नामेंट में भारतीय टीम का पहला मुकाबला सात फरवरी को USA के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह जंग मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेली जाएगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

यह भी पढ़ें- कंधे हो गए थे बोझिल, भावनाओं पर नहीं हो पा रहा था कंट्रोल, ख्वाजा ने बताया आखिरी इंटरनेशनल मैच का दर्द

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Hardik Himanshu Pandya, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now