VIDEO: 9 छक्के, 2 चौके, 241.93 का स्ट्राइक रेट, हार्दिक पंड्या के विस्फोट से धुआं धुआं हुआ राजकोट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. उससे पहले ही टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya ने लय पकड़ ली है. मौजूदा समय में वह विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा की तरफ से शिरकत कर रहे हैं. जहां उन्होंने चंडीगढ़ के खिलाफ महज 31 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि आगामी टूर्नामेंट में भी वह भारतीय टीम की तरफ से इसी तरह बल्लेबाजी करेंगे और जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे.

हार्दिक पंड्या ने चंडीगढ़ के खिलाफ के खिलाफ की छक्कों की बौछार

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप बी का एक रोमांचक मुकाबला आज (आठ जनवरी 2026) बड़ौदा और चंडीगढ़ के बीच राजकोट में खेला जा रहा है. जहां टॉस जीतकर बड़ौदा की तरफ से छठवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए हार्दिक पंड्या बेहद आक्रामक नजर आए. मैच के दौरान उन्होंने कुल 31 गेंदों का सामना किया. इस बीच 241.94 की स्ट्राइक रेट से 75 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से दो चौके और नौ छक्के देखने को मिले.

I missed Hardik Pandya's batting cause of a college lecture. He scored 75 runs off 31 balls against Chandigarh at a strike rate of 241 and completed his fifty in just 19 balls😭🔥



He has unreal six hitting ability 🧿 pic.twitter.com/TIIKMqiPXK — Amar💫 (@KUNGFU_PANDYA_0) January 8, 2026

जगजीत सिंह ने हार्दिक को बनाया अपना शिकार

तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे हार्दिक पंड्या को जगजीत सिंह ने अपना शिकार बनाया है. स्टार ऑलराउंडर का शानदार कैच निखिल ठाकुर ने पकड़ा. पंड्या जिस दौरान आउट हुए. टीम का स्कोर 29.1 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 213 रन था.

सात फरवरी से हो रहा है टी20 वर्ल्ड कप का रोमांच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अगले महीने सात फरवरी से हो रहा है. टूर्नामेंट में भारतीय टीम का पहला मुकाबला सात फरवरी को USA के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह जंग मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेली जाएगी.

🚨19 BALLS FIFTY BY HARDIK PANDYA IN VHT.🚨



- Hardik in last 5 Innings.

75(31), 133(92), 63(25), 20(23), 59(28)



- 350 runs in 199 balls.🥶



Hardik Pandey The MVP in white Ball cricket..!!🔥pic.twitter.com/qpb95vzjYp — Sam (@Cricsam01) January 8, 2026

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

यह भी पढ़ें- कंधे हो गए थे बोझिल, भावनाओं पर नहीं हो पा रहा था कंट्रोल, ख्वाजा ने बताया आखिरी इंटरनेशनल मैच का दर्द