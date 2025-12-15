विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA, 3rd T20I: टूटा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, तिलक वर्मा का T20 में ऐतिहासिक कारनामा, विश्व क्रिकेट चौंका

Tilak Varma record in T20: तीसरे टी20 में भारत की जीत के दौरान तिलक वर्मा ने एक बड़ा कमाल अपने टी-20 करियर में कर दिखाया है. तिलक वर्मा ने विराट कोहली के एक खास रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA, 3rd T20I: टूटा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, तिलक वर्मा का T20 में ऐतिहासिक कारनामा, विश्व क्रिकेट चौंका
तिलक वर्मा ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड

 Tilak Varma record : विराट कोहली का कोई भी रिकॉर्ड तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके करियर में बड़ी बात होती है. ऐसा ही अब तिलक वर्मा के साथ हुआ है. तिलक वर्मा ने टी-20 क्रिकेट में कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बता दें कि धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में तिलक ने 34 गेंद पर 25 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में तिलक ने 3 चौके लगाए. इस पारी के दौरान तिलक ने अपने टी-20 करियर में 4000 रन पूरे किए. तिलक टी-20 में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर तिलक वर्मा ने विराट कोहली को पछाड़ दिया है. कोहली ने 138 पारी में 4000 टी20 रन पूरे किए थे. वहीं, तिलक ने यह कमाल केवल 125 पारी में पूरा कर लिया है. बता दें कि टी20 में सबसे तेज 4000 रन भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया है. गायकवाड़ ने 116 पारी में 4000 टी-20 रन पूरा करने में सफल रहे थे. 

सबसे तेज 4000 टी-20 रन बनाने वाले भारतीय

  1. 116 - ऋतुराज गायकवाड़
  2. 117- केएल राहुल
  3. 125-तिलक वर्मा*
  4. 129-शुभमन गिल
  5. 138-विराट कोहली

वैसे ओवरऑल सबसे तेज 4000 टी-20 रन क्रिस गेल ने बनाए हैं, गेल ने 107 पारी में 4000 टी-20 रन पूरा करने में सफलता हासिल की थी. वहीं, दूसरे नंबर पर शॉन मार्श हैं. मार्श ने 113 पारी में यह कमाल किया था. तीसरे नंबर पर बाबर आजम हैं. आजम ने 115 पारी में 4000 टी-20 रन बनाए थे. डेवॉन कॉन्वे और ऋतुराज गायकवाड़ ने 116 पारी में 4000 टी-20 रन पूरा करने में सफलता हासिल की थी.  

भारत को मिली 7 विकेट से जीत

धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी-20 मैच को भारत ने 7 विकेट से जीत लिया. पहले अफ्रीका ने बल्लेबाजी की थी और 117 रन बनाए थे. भारत ने तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. अर्शदीप को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑप मैच के खिताब से नवाजा गया. अर्शदीप ने 4 ओवर में 13 रन देकर दो विकेट लिए थे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Namboori Thakur Tilak Varma, Virat Kohli, India, South Africa, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com