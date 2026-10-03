36वें वनडे शतक से चूके रोहित शर्मा, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बतौर ओपनर वनडे इतिहास में सबसे तेज 10 हजार रन किये पूरे

रोहित शर्मा अपने वनडे करियर के 36वें शतक से महज 8 रन दूर रह गए. ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई शॉर्ट गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट से पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरह से नहीं आई. शॉट हवा में ऊंचा चला गया और डीप मिडविकेट पर एंड्रयू ने आसान कैच पूरा कर लिया. इसके साथ ही रोहित की बेहतरीन पारी का अंत हुआ. उन्होंने 85 गेंदों पर 92 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. लगातार दूसरे वनडे में शतक जड़ने की उम्मीद भी यहीं टूट गई. इसके साथ ही रोहित शर्मा ने एक बार फिर वनडे क्रिकेट में अपनी महानता साबित कर दी. वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे वनडे में भारतीय कप्तान ने बतौर ओपनर 10,000 रन पूरे करते हुए सचिन तेंदुलकर का 22 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. रोहित ने यह उपलब्धि सिर्फ 202 पारियों में हासिल की, जबकि सचिन को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 214 पारियां लगी थीं.

रोहित को मैच से पहले इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो रन की जरूरत थी. उन्होंने पारी के पहले ही ओवर में जेडन सील्स की गेंद पर दो रन लेकर इतिहास रच दिया. इसके साथ ही वह वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए. इस खास सूची में उनके अलावा सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल और सनथ जयसूर्या शामिल हैं.

रैंक खिलाड़ी देश 10,000 रन तक पहुंचने में लगी पारियां रिकॉर्ड मैच 1 रोहित शर्मा भारत 202 वेस्टइंडीज, न्यू चंडीगढ़ (3 अक्टूबर 2026) 2 सचिन तेंदुलकर भारत 214 ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन (18 जनवरी 2004) 3 क्रिस गेल वेस्टइंडीज 268 न्यूजीलैंड, मैनचेस्टर (22 जून 2019) 4 सनथ जयसूर्या श्रीलंका 303 इंग्लैंड, द ओवल (20 जून 2006)

दिलचस्प बात यह है कि रोहित लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं. पिछले वनडे में ही उन्होंने 75 गेंदों पर 101 रन की शानदार पारी खेलते हुए 12,000 वनडे रन पूरे किए थे. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने थे. अब उन्होंने बतौर ओपनर सबसे तेज 10,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला करने के बाद, कप्तान शुभमन गिल ने अंशुल कंबोज को वनडे में डेब्यू का मौका दिया है, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज भारत की प्लेइंग इलेवन में वापस आ गए हैं.

भारत पहले ही तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है और शनिवार को जीत से उन्हें 3-0 से सीरीज जीतने में मदद मिलेगी. कंबोज शुक्रवार को टीम से जुड़े थे, जब उन्हें पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ भारत A के दूसरे चार-दिवसीय मैच से हटा दिया गया था, क्योंकि गुवाहाटी में लगी बाईं हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हो गए थे.