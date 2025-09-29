VIDEO: फाइनल मैच यू परफॉर्म... अर्शदीप सिंह ने अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के साथ मिलकर बनाया वायरल मीम

- भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार खिताब जीता
- तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल थे
- भारतीय टीम ने 147 रन के लक्ष्य को पांच विकेट खोकर 19.4 ओवर में हासिल किया
Tilak Varma and Abhishek Sharma : एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है. तिलक वर्मा की बेहतरीन और यादगार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता. तिलक वर्मा ने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन बनाया. इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे. 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.
जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर इसका जश्न मनाया. मैच के बाद, अर्शदीप ने तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के साथ एक मज़ेदार रील बनाई जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. वायरल मीम को दोहराते हुए, अर्शदीप ने तिलक वर्मा से पूछा "फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैप्निंग?" तिलक ने जवाब दिया, "कुछ नहीं हो रहा, कोई बताने वाला नहीं, मैदान खाली है।" तेज गेंदबाज ने सवाल दोहराया, जिस पर तिलक ने अपना जवाब बदलते हुए कहा, "बहुत कुछ हो रहा है, जीत का जश्न और बहुत कुछ."
इसके बाद अर्शदीप ने अभिषेक शर्मा के साथ भी मिलकर इसी वायरल मीम को दोहराते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के बीच इस जुगलबंदी को खूब पसंद किया जा रहा है.
तिलक वर्मा और शिवम दुबे की शानदार पारी
तिलक वर्मा का साथ शिवम दुबे ने निभाया. दोनों ने 5वें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की और स्कोर को 137 तक पहुंचाया. शिवम 22 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तिलक ने रिंकू के साथ मिलकर भारत को जीत दिला दी. भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता.
