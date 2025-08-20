'इस सीरीज के साथ विदाई लेंगे रोहित', रिपोर्ट में साफ हुआ किस तारीख को खेलेंगे आखिरी वनडे

हाल ही में एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए घोषित भारतीय टीम के ऐलान में कई साहसिक फैसले लिए. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और यशस्वी जायसवाल (Yashavi Jaiswal) को टीम में न चुनने का फैसला लेना भी किसी साहस से कम नहीं है. लेकिन सबसे बड़ी बात रही टीम से बाहर रहे और सबसे छोटे फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड न रखने वाले शुभमन गिल (Shubman Gill) की बतौर उप-कप्तान टीम में एंट्री. इस बड़े फैसले ने बड़ा इशारा भी कर दिया है. और इस इशारे का सीधा रिश्ता दिग्गज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और उनके वनडे भविष्य से है. रोहित को लेकर अलग-अलग ताजा मीडिया रिपोर्ट यही है कि वह साल 2027 में होने वाले फिफ्टी-फिफ्टी विश्व कप का हिस्सा नहीं होंगे. और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में खेले जाने वाली तीन मैचों की सीरीज उनकी आखिरी वनडे सीरीज होगी.

बीसीसीआई के रोहित को टी20 उप-कप्तान बनाने के फैसले को दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. वजह यह है कि साल 2027 तक रोहित 40 साल के हो जाएंगे. ऐसे में उनके लिए अपनी फिटनेस और फॉर्म बरकरार रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा. खासकर यह देखते हुए कि वनडे मैचों की संख्या विश्व कप के बीच बहुत ही ज्यादा कम है. वहीं, हेड कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि मेगा इवेंट से पहले अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को अच्छी तरह मौका मिले.'

इसी पहलू पर गावस्कर ने हाल ही में विराट कोहली और कोहली के बारे में कहा था, 'इस फॉर्मेट में कई शानदार परफॉरमर हैं. चयन समिति ने संभवत: साल 2027 विश्व कप की ओर देखा होगा. उन्होंने सोचा होगा कि क्या कुछ खिलाड़ी साल 2027 विश्व कप टीम में फिट बैठेंगे. क्या वे वर्तमान जैसा योगदान दे पाएंगे? चयन समिति की सोचने की प्रक्रिया कुछ ऐसी ही होगी.' सनी ने कहा, 'अगर चयन समिति सोचती है कि वे योगदान दे सकते हैं, तो दोनों टीम में होंगे. लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट और रोहित 2027 विश्व कप में खेलेंगे और मैं यह बात पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं'

इन तारीखों को खेले जाएंगे तीनों वनडे

कंगारू टीम साल इस साल सर्दियों की शुरुआत में भारत से तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलगी. और रिपोर्ट के अनुसार यह रोहित की आखिरी वनडे सीरीज होगी. मेहमान टीम के खिलाफ ये तीनों मैच 19, 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे. इस सीरीज के बाद फिर अगली सीरीज में बड़ा अंतराल आ जाएगा. यही पहलू फिटनेस, बरकरार फॉर्म और युवाओं को ज्यादा मौका देने का मिला-जुला संयोजन है, जो रोहित के खिलाफ जा रहा है.



