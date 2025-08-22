'अभी इस बात को लेकर...', श्रेयस अय्यर को वनडे की कप्तानी की खबरों पर बीसीसीआई का बड़ा बयान

पिछले दिनों एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, तो पिछले करीब एक-डेढ़ साल में बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को टीम से बाहर रखने पर ऐसा हंगामा मचा, जो अभी तक जारी है. इन्हीं खबरों के बीच ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट आईं कि बीसीसीआई (BCCI) मुंबई के बल्लेबाज को वनडे की कप्तानी देने का मन बना रहा है क्योंकि बोर्ड वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण शुभमन गिल (Shubman Gill) पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता. पिछले सीजन में सैयद मु्श्ताक अली ट्रॉफी और इस साल आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले अय्ययर के बारे में पूर्व दिग्गजों की प्रतिक्रिया का आना लगातार जारी है. वहीं, जब कप्तान बनने की चर्चा आगे बढ़ी, बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया ने भविष्य में श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने की चर्चा को खारिज कर दिया.

एक अग्रणी अखबार से बातचीत में सैकिया ने कहा, 'इस बारे में बीसीसीआई के प्रबंधन के बीच कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है. यह मेरे लिए खबर है और इसके बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है.'

वहीं, जब भारतीय टीम का ऐलान हुआ था, तो चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने अय्यर की अनुपस्थिति पर कहा था, 'इस मामले में न तो अय्यर की ही गलती है और न ही हमारी कोई गलती है. बात इतनी सी है कि आप 15 ही खिलाड़ी चुन सकते हैं. और आपको उनके मौके के लिए इंतजार करना होगा.'

चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखाया था दम

अय्यर ने घरेलू सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और आईपीएल में ही नहीं, बल्कि वनडे फॉर्मेट में भी दिखाया कि उन्हें हर तरह की क्रिकेट से खुद को ढालना बखूबी आता है. अय्यर ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में 5 मैचों की इतनी ही पारियों में 48.60 के औसत से 243 रन बनाए. और वह सभी टीमों में टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.



