'ऐसा मैं जीवन में पहली बार देख रहा...', शास्त्री ने कार्रवाई के लिए पीएम मोदी को बताया सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ

भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तनाव के बीच पूर्व कप्तान रवि शास्त्री (Shastri hails Modi) मोदी सरकार की तारीफ की है. पूर्व ऑलराउंडर ने पाकिस्तान के खिलाफ कई गई कार्रवाई के लिए पीए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के साथ ही भारत की सेना की भी जमकर तारीफ की है. मोदी को शास्त्री ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री करार दिया है. शास्त्री ने शुक्रवार को आधिकारिक X हैंडल से लिखा, 'मैंने अपने खेल करियर में कई टीमों को एकजुट होते देखा है, लेकिन यह पहला मौका है, जब मैं 150 करोड़ की आबादी वाला भारत ने मजबूती के साथ एक होकर मैदान संभाला है. ऐसा हमारी शानदार सशस्त्र सेना और G.O.A.T (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के नेतृत्व में हुआ है. झुक कर आपको सलाम! जय हिंद

