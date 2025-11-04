'इसने भारतीय लड़कियों को मुश्किलों से निकलने का भरोसा दिया', मिताली राज ने बताई भारत की खिताबी जीत की वजह

विज्ञापन
Mithali Raj decones win: मिताली राज जैसी दिग्गज ने काफी अहम बात पकड़ी है. और यह बताता है कि महिला टीम आने वाले समय में बड़ी ताकत होने जा रही

भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज

रविवार को खत्म हुए वीमेंस विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका (Ind vs Rsa) को हराकर पहली बार चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया के चर्चे देश के बच्चे-बच्चे की जुबां पर है. हर जगह दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma), जेमिमा रॉड्रिगेज और हरमनप्रीत सिंह (Harmapreet Singh) सिंह के चर्चे हैं. और अब पूर्व कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में टीम की शानदार सफलता के पीछे की वजहों का खुलासा किया है. मिताली ने भारत की खिताबी जीत के वजह वीमेंस प्रीमियर लीग को बड़ी वजह बताने के साथ ही इससे निकलकर सामने आईं क्रांति गौड़ और श्री चरणी जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को श्रेय दिया.

एनडीटीवी के इसको लेकर किए गए सवाल पर मिताली ने कहा, 'निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा योगदान है. डब्ल्यूपीएल से क्रांति और श्री चरणी जैसे खिलाड़ी निकलकर सामने आई हैं, जिन्होंने विश्व कप से भारत के लिए एक देन साबित हुईं.' अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,500 रन बनाने वाली मिताली ने कहा, 'इन खिलाड़ियों का चयन डब्ल्यूपीएल के प्रदर्शन से किया गया. लीग में खेलने के बाद ही इन लड़कियों को मुश्किल पलों में लड़ने और हालात बदलने का आत्मविश्वास मिला. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपनी फ्रेंजाइजियों के लिए खेलते हुए इन्होंने ऐसा अनुभव हासिल किया. जब कभी भी लीग इस तरह के मुश्किल पल आते हैं, तो ये खिलाड़ी ऐसे पलों से खुद को बाहर निकालने में सक्षम होती हैं. मुझे लगता है कि ऐसे ही अनुभव ने इन खिलाड़ियों की विश्व कप में मदद की है. टूर्नामेंट में कई ऐसे मुश्किल पल आए, जब भारत ने खुद को मुश्किल पलों से बाहर निकाला. हमने पूरे टूर्नामेंट कई शानदार निजी प्रदर्शन देखे'

' पूर्व कप्तान ने कहा, 'हर मैच में हमने एक नए खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच बनते देखा. यह खुद-ब-खुद दिखाता है कि इन खिलाड़ियों ने डब्ल्यूपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है. लीग में ये तमाम युवा खिलाड़ी शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ खेले, इनकी मनोदशा को समझा और उनकी रणनीति को सीखा'

