'यह फैसला ठीक अपना दाएं हाथ...', रोहित को कप्तानी से हटाने पर कैफ का 'विलाप' जारी

Mohammad Kaif on Rohit Sharma: रोहित को कप्तान पद से हटाए जाने के बाद से ही पूर्व बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा मुखर हैं. और अब उन्होंने एक बार फिर से इस फैसले की तीखी आलोचना की है

'यह फैसला ठीक अपना दाएं हाथ...', रोहित को कप्तानी से हटाने पर कैफ का 'विलाप' जारी
पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ
  • मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा के वनडे कप्तान पद से हटाए जाने पर उनकी काबिलियत और लीडरशिप की प्रशंसा की है
  • कैफ ने कहा कि रोहित शर्मा का कप्तानी कार्यकाल चार साल भी पूरा नहीं कर पाने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण रहा है
  • उन्होंने सुझाव दिया कि सेलेक्टरों को कप्तानी से हटाने का फैसला 2027 विश्व कप तक स्थगित रखना चाहिए था
kaif on Rohit Sharma: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को वनडे कप्तान पद से हटाने जाने पर अभी भी हाय-तौबा मची हुई है. खासतौर पर पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) इस विषय पर बहुत ही ज्यादा मुखर हैं.अपने समय के नामी फील्डर कैफ ने एक बार फिर से पोस्ड किए 13 मिनट के वीडियो में सवाल उठाते हुए कहा, 'रोहित शर्मा ने क्या गलती की है? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें बतौर कप्तान रोहित का लंबा कार्यकाल नहीं मिला. वह चार साल भी पूरे नहीं कर सके. 

कैफ ने कहा, 'वह एक महान बल्लेबाज, असाधारण लीडर हैं. बतौर कप्तान रोहित का रिकॉर्ड और ज्यादा प्रभावी हो सकता था. जब आप किसी खिलाड़ी से कप्तानी लेते हो, तो मेरा मानना है कि वह खिलाड़ी अपना दायां हाथ खो देता है.' कैफ ने कहा कि इस बारे में कोई भी फैसला लेने के लिए सेलेक्टरों को 2027 विश्व कप तक का इंतजार करना चाहिए था. 

उन्होंने कहा, 'जो कुछ हुआ, उसकी उम्मीद थी, लेकिन मेरा मानना था कि यह 2027 विश्व कप के बाद होगा. रोहित के पास काबिलियत है और उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया है. और उनके विश्व कप में खेलने के खासे आसार थे. हालांकि, कैफ ने रोहित के हटाने के फैसले को गिल के लिए चेतावनी बताते हुए कहा कि यह गिली की बैटिंग को प्रभावित कर सकता है. उन्होंने कहा, 'रोहित के कप्तानी से हटने से गिल पर बहुत ही ज्यादा बोझ पड़ने जा रहा है. उन्हें बहुत ही तेजी और जल्दबाजी में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और यह फैसला गिल पर उल्टा पड़ सकता है. जब आपको बहुत ही छोटे समय में इतनी जिम्मेदारियां दे दी जाती है, तो यह आपकी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है'

