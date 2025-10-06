विज्ञापन
कोहली, रोहित ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए उपलब्ध नहीं होते अगर... सुनील गावस्कर के बयान ने चौंकाया

Sunil Gavaskar on Virat Kohli and Rohit Sharma: अब पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिय़ा है. भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने माना है कि अगर यह ऑस्ट्रेलिया दौरा नहीं होता तो रोहित और कोहली इस सीरीज से भी बाहर बैठते.

कोहली, रोहित ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए उपलब्ध नहीं होते अगर... सुनील गावस्कर के बयान ने चौंकाया
  • सुनील गावस्कर ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे के कारण ही इस वनडे सीरीज में शामिल हुए हैं
  • गावस्कर के अनुसार 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार ने दोनों खिलाड़ियों के चयन में भूमिका निभाई है
  • 2027 विश्व कप तक रोहित शर्मा की उम्र 40 और विराट कोहली की उम्र 37 साल हो जाएगी
Sunil Gavaskar on Virat Kohli and Rohit Sharma Future: भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है. बता दें कि शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है वहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा बतौर खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे. वहीं, विराट कोहली भी इस सीरीज में खेलते दिखेंगे. दोनों के भविष्य को लेकर अब बातें हो रही है. सवाल यही उठ रहा है कि क्या दोनों खिलाड़ी 2027 का वर्ल्ड कप खेल  पाएंगे. इसको लेकर अब पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिय़ा है. भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने माना है कि अगर यह ऑस्ट्रेलिया दौरा नहीं होता तो रोहित और कोहली इस सीरीज से भी बाहर बैठते.

गावस्कर का कहना है कि 2023 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की दिल तोड़ने वाली हार ने इसमें भूमिका निभाई होगी. उन्होंने इंडिया टूडे पर बात करते हुए कहा "मुझे पूरा यकीन है कि अगर यह ज़िम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज़ का दौरा होता, तो दोनों उपलब्ध नहीं होते. लेकिन क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया में है, और भारत वर्ल्ड कप फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, शायद यही वजह है कि दोनों ने फैसला किया है,  मैं इस सीरीज के लिए उपलब्ध रहना चाहता हूं"

2027 विश्व कप तक रोहित 40 साल के हो जाएंगे जबकि कोहली 37 साल के होंगे. गावस्कर ने कहा कि "जब तक ये दोनों खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते, तब तक इस अनुभवी जोड़ी के लिए टूर्नामेंट में खेलने वाली टीम में चयन की दौड़ में बने रहना मुश्किल होगा. अगरकर ने खुद कहा कि टीमों द्वारा हर साल खेले जाने वाले वनडे मैचों की संख्या कम हो गई है और हर खिलाड़ी को जब भी मौका मिले, घरेलू क्रिकेट में खेलना ज़रूरी है".

पूर्व कप्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि भारत अगले कुछ सालों में कितने वनडे मैच खेलता है. देखिए, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के दौरान एक सीज़न में सिर्फ़ 7 या 8 वनडे खेलना आसान नहीं है. उन 8 सीमित ओवरों के मैचों के लिए, शायद 5 टी20 और 3 ODI मैच होंगे. यह उन खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा अनुभव या अभ्यास का मौका नहीं दे रहा है जो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं.

उन्हें भारत में विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलनी होगी, जब भी उसका कार्यक्रम होगा, बशर्ते वह किसी इंटरनेशनल वनडे टूर्नामेंट से न टकराए. यह फिट रहने और मैच अभ्यास बनाए रखने का एक तरीका है."

