Year Ender 2025: RO-KO के साथ अड़ियल रवैये से लेकर गिल को ड्रॉप करने तक...कोच गौतम गंभीर ने इन फैसलों ने चौंकाया

Gautam Gambhir Ajit Agarkar Decision in 2025: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर समेत टीम मैनेजमेंट के कई फ़ैसलों ने पूरे साल फ़ैन्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरान किया. टीम इंडिया ने साल 2025 में कुछ शानदार क्रिकेट खेली तो घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज़ में टीम इंडिया को हार का सामना भी करना पड़ा. गंभीर और टीम मैनेजमेंट के कई फ़ैसले चर्चा में रहे, विवाद भी कम नहीं हुए.

उपकप्तान शुभमन गिल हुए टी-20 टीम से ड्रॉप

इसी महीने फ़रवरी-मार्च, 2026 में होनेवाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का एलान किया गया तो उसमें उपकप्तान शुभमन गिल को ड्रॉप करने का फ़ैसला किया गया. गिल लंबे समय से टी-20 में फॉर्म में नहीं दिख रहे थे. ऐसे में गिल को ड्रॉप किये जाने के फ़ैसले को क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने एक बोल्ड और टीम के हक़ में लिया जानेवाला फ़ैसला माना.

गिल के ड्रॉप किये जानेवाले फ़ैसले की आलोचना भी हुई. इस फ़ैसले की आलोचकों का कहना है कि अव्वल तो शुभमन गिल को पहले जल्दबाज़ी में टी-20 का उपकप्तान बनाया ही नहीं जाना चाहिए था. फिर इस तरह से उपकप्तान बनाकर उन्हें टीम से ड्रॉप करना सही नहीं है. क्योंकि ऐसे ड्रॉप किये जाने से ना सिर्फ़ गिल का मनोबल गिरेगा दूसरे खिलाड़ियों में भी स्थिरता को लेकर भय बना रहेगा.

क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फ़ैन्स अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वनडे से रोहित शर्मा की कप्तानी छीनना भी उतना ही ग़लत फ़ैसला रहा है. फ़ैन्स के गलियारों से ये आवाज़ें भी आने लगी हैं कि 2027 में रोहित शर्मा को फिर से वर्ल्ड कप का कप्तान बनाया जाना चाहिए.

वाशिंगटन सुंदर को टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी

टीम चयन को लेकर चयनकर्ता और गौतम गंभीर के फ़ैसलों को लेकर सवाल तो बराबर उठते ही रहे. कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर भेजे जाने को लेकर भी गंभीर निशाने पर आ गये. इसके अलावा एशिया कप के दौरान लंबे समय तक संजू सैमसन को प्लेइंग XI से बाहर रखे जाने के फ़ैसले की वजह से भी गंभीर क्रिकेट एक्सपर्ट्स, फ़ैन्स और मीडिया के निशाने पर रहे. ख़ासकर ईडन गार्डन्स पर सुंदर को नंबर 3 पर भेजने का फ़ैसला सबके निशाने पर रहा.

सुंदर ने, हालांकि कोलकाता टेस्ट की दोनों पारियों में भारतीय टीम के लिए कुल मिलाकर 60 रन बनाये. लेकिन पूरे टेस्ट में उन्हें सिर्फ़ 1 ओवर ही गेंदबाज़ी दी गई. भारत ने ईडन गार्डन्स पर 13 साल बाद पहली बार हार का सामना करना पड़ा.

‘कोलकाता में टर्निंग पिच के लिए अड़े गंभीर'

कोलकाता में प्लेइंग XI के अलावा पिच पर किचकिच वाले गंभीर के रवैये पर भी सवाल खड़े होते रहे. कोलकाता में दक्षिण अफ़्रीका ने तीन दिनों में ही भारत को उसके घरेलू मैदान पर हरा दिया. पश्चिम बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और गौतम गंभीर पिच को लेकर आमने-सामने दिखे.

‘ROKO साथ अड़ियल रवैये पर सवाल'

गौतम गंभीर के विराट कोहली और रोहित शर्मा संग संबंध किसी से छिपे नहीं हैं. ये भी साफ़ है कि गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर की नई नीति की वजह से ही ये दिग्गज घरेलू क्रिकेट खेलते नज़र आ रहे हैं. हालांकि, इससे घरेलू क्रिकेट का फ़ायदा ही हो रहा है.

कई जानकार मानते हैं कि गंभीर अपनी ज़िद की वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हैं. इनके संबंध भी आपस में अच्छे नहीं बताये जाते जिससे ड्रेसिंग रूम में एक अनकहा तनाव भी बताया जाता है.

'डिफेंसिव कोच, ऑलराउंडर्स पर ज़ोर'

गौतम गंभीर पर अक्सर जानकार उन्हें एक डिफेंसिव कोच होने का आरोप लगाते हैं. गंभीर टीम में स्पेशलिस्ट बैटर और गेंदबाज़ के बजाए अक्सर ऑलराउंडर्स पर ज़ोर देते नज़र आते हैं. अहम मौक़ों पर ये ऑलराउंडर्स स्पेशलिस्ट की तरह ना तो बैटिंग कर पाते हैं और ना ही स्पेशलिस्ट गेंदबाज़ का रोल अदा कर पाते हैं. इसका नुकसान टीम इंडिया को अक्सर टेस्ट क्रिकेट में उठाना पड़ा है.

प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बवाल

कोच गौतम गंभीर बीते साल अक्सर पूर्व क्रिकेटर और आईपीएल के मालिकों को तीखे जवाब देते नज़र आए. गंभीर ने टीम इंडिया में हर्षित राणा की मौजूदगी को लेकर पूर्व क्रिकेटर द्वारा आलोचना का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़ा जवाब दिया. फिर एक आईपीएल टीम के मालिक को हद में रहने की नसीहत भी दे डाली. सवाल ये भी उठते रहे हैं कि गंभीर को गुस्सा क्यों आता है?

यह भी पढ़ें: AUS vs ENG: हैरी ब्रूक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वीरेंद्र सहवाग, डेविड वॉर्नर. एडम गिलक्रिस्ट का कीर्तिमान किया ध्वस्त

यह भी पढ़ें: 2025 में किसका रिकॉर्ड सबपर भारी, किस महिला क्रिकेटर ने तोड़ा विराट कोहली के तेज़ शतक का रिकॉर्ड