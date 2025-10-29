'लॉर्ड' ने विश्व कप में नंबर-8 के लिए नितीश रेड्डी को दिया चैलेंज, इस ठोस वजह ने दिया हौसला, बोले-हार नहीं मानूंगा

अब यह तो आप जानते ही हैं कि टीम इंडिया के हेड को कोच नंबर-8 पर बॉलिंग-ऑलराउंडर या बैटिंग-ऑलराउंडर के लिए कितने ज्यादा गंभीर हैं. इसके लिए हाल ही में भारतीय प्रबंधन को तीखी आलोचना भी झेलनी पड़ी, जब हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती मुकाबलों में कुलदीप यादव की जगह नितीश रेड्डी को खिलाया गया. बहरहाल, अब एक और ऑलराउंडल 'लॉर्ड' शार्दूल ठाकुर ने साल 2027 में होने वाल विश्व कप के लिए नितीश को अभी से चैलेंज कर दिया है. ठाकुर ने सफेद गेंद (सीमित ओवरों की क्रिकेट) से वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है और इस हरफनमौला खिलाड़ी की नजर 2027 के एकदिवसीय विश्व कप पर लगी है.

यह है ठाकुर की उम्मीद की वजह

अपने भविष्य के बारे में पूछे जाने पर ठाकुर ने कहा, ‘मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि मैं मैच खेलता रहूं और अच्छा प्रदर्शन करता रहूं. भारतीय टीम में वापसी के लिए, मुझे लगातार अच्छा और मैच जिताने वाले प्रदर्शन करना होगा, जो अंततः चयन में मददगार साबित होगा.' उन्होंने कहा, ‘ वनडे विश्व कप भी दक्षिण अफ्रीका में है, इसलिए आठवें नंबर पर एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के लिए जगह खाली हो सकती है. मैं निश्चित रूप से उस स्थान के लिए दिलचस्पी रखता हूं.' ठाकुर ने कहा कि वह भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे.

जायसवाल की पुष्टि कर दी ठाकुर ने

उन्होंने कहा, ‘जब भी भारतीय टीम को मेरी जरूरत होगी या जब भी मेरा चयन होगा मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूं. मेरी तैयारी ऐसी है कि अगर कल मुझे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाता है, तो मैं तैयार हूं.' रणजी ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी कर रहे ठाकुर ने पुष्टि की कि भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल तीसरे दौर में मुंबई के लिए खेलेंगे. राजस्थान के खिलाफ यह मैच जयपुर में खेला जायेगा.

ठाकुर को इस बात ने दिया हौसला

वैसे ठाकुर की बात में इस वजह से दम इस वजह से कि साल 2027 विश्व का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिंबाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से होगा. ये वो देश हैं जहां की पिचें पेसरों के अनुकूल हैं और यहां नंबर-8 पर बैटिंग-ऑलराउंडर के मुकाबले बॉलर-ऑलराउंडर के मायने ज्यादा हैं. मतलब ऐसा खिलाड़ी जो पहले बॉलर हो और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाज हो.