भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिला NDTV स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड

NDTV Indian of the Year कार्यक्रम में 2025 के वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद महिला क्रिकेट टीम को NDTV स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया. भारतीय महिला टीम ने 2025 के महिला वर्ल्ड कप में गजब का खेल दिखाया और दुनिया भर की टीमों को हराकर खिताब अपने नाम किया था.

इस मौके पर ICC चेयरमैन जय शाह ने कहा रोहित शर्मा की टीम इंडिया की तरह ही, महिला टीम ने भी फाइनल में जीत हासिल की. हेड कोच अमोल मजूमदार की मौजूदगी में, भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स ने पूरी टीम की ओर से यह अवॉर्ड लिया.

कप के साथ दिल भी जीते- जय शाह

ICC चेयरमैन जय शाह ने कहा, "साल 2023 में हार जरूर हुई, लेकिन हम दम लगाकर खेले. हरमन को 102 डिग्री बुखार था. लेकिन इनके खेल से किसी को बुखार दिखा नहीं. तब मैंने कहा कि साल 2025 में हम विश्व कप जरूर जीतेंगे."

CJI सूर्यकांत ने की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तारीफ

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा, "मैं सभी मैच नहीं देख पाया, लेकिन मैं उन्हें फॉलो कर रहा था. यह टीम भारतीय भावना और संस्कृति की समावेशिता को दिखाती है."

कोच ने बताया जीत का बड़ा राज

भारत के हेड कोच अमोल मजूमदार ने टीम के सफर पर बात करते हुए कहा, "दो साल पहले मिले मौके के लिए आभारी हूं. जैसा कि जेमिमा ने कहा, बड़ी जीत के लिए आपको अनुशासन दिखाना होगा और बड़े सपने देखने की क्षमता होनी चाहिए. सपने छोटे नहीं होने चाहिए,"

'कैच छोड़ने पर नहीं किया गुस्सा'

जेमिमाह रोड्रिग्स ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के बारे में कहा, "कैच छोड़ने पर उन्होंने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया. मैदान पर उनकी पर्सनैलिटी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है. वह मैदान का गुस्सा मैदान के बाहर नहीं लातीं".