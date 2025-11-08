Asia Cup 2025: एशिया कप ट्रॉफी को लेकर आई बड़ी खबर, ये लोग बने बीसीसीआई और पीसीबी के बीच मध्यस्थ

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने दुबई में आईसीसी (ICC) की बैठक के इतर पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद बताया कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर गतिरोध दूर करने में कामयाब रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका कोई उचित समाधान निकालने की दिशा में काम किया जाएगा. नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने भारत को एशिया कप ट्रॉफी नहीं सौंपी क्योंकि विजेता भारतीय टीम ने उनके भारत विरोधी रवैए के कारण उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 28 सितंबर को दुबई में हुए टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को हराया था.

सैकिया ने शनिवार को कहा, ‘मैं आईसीसी (ICC) की अनौपचारिक और औपचारिक दोनों बैठकों का हिस्सा था. पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी मौजूद थे. औपचारिक बैठक के दौरान यह एजेंडा में नहीं था, लेकिन आईसीसी ने अपने एक सीनियर पदाधिकारी और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में मेरी और पीसीबी प्रमुख के बीच अलग से बैठक कराई.' उन्होंने कहा,‘बातचीत की प्रक्रिया शुरू करना वाकई अच्छा रहा. दोनों पक्षों ने आईसीसी बोर्ड बैठक के दौरान हुई बैठक में सौहार्दपूर्ण ढंग से भाग लिया.' सैकिया ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा.

हालांकि, बीसीसीआई सचिव ने आईसीसी के किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और सीईओ संजोग गुप्ता ने दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच चर्चा शुरू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सैकिया ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा, ‘निश्चित रूप से आने वाले समय में यदि चीजें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ती हैं तो इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा.' फिलहाल ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय में रखी हुई है और वहां के कर्मचारियों को नक़वी ने निर्देश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना इसे कहीं और नहीं ले जाया जाए. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीयों को यह सर्वोच्च पुरस्कार उनसे ही स्वीकार करना होगा.

बीसीसीआई के सचिव ने कहा,‘दोनों पक्ष जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे. अब गतिरोध दूर हो चुका है इसलिए विभिन्न विकल्पों पर काम किया जाएगा. दूसरे पक्ष के पास भी विकल्प होंगे और हम इस मुद्दे को सुलझाने और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के विकल्प भी देंगे.' ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि इस विवाद को सुलझाने के लिए आईसीसी एक विवाद समाधान समिति गठित करेगी लेकिन बीसीसीआई सचिव ने ऐसे किसी फैसले से इनकार किया. उन्होंने कहा, ‘आईसीसी का एक सीनियर अधिकारी भले ही बातचीत की प्रक्रिया में शामिल है, लेकिन अभी समिति गठित करने की कोई जरूरत नहीं है. आईसीसी के ऐसे किसी कदम को उठाने से पहले ही मामला सुलझा दिया जाएगा.'