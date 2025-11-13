विज्ञापन
विशेष लिंक

इस वजह श्रीलंका खिलाड़ियों ने लिया दौरा जारी रखने का फैसला, पाकिस्तान ने लिया बड़ा फैसला

बुधवार को श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों ने आत्मघाती बम विस्फोट के बाद स्वदेश लौटने का अनुरोध किया था, लेकिन श्रीलंका बोर्ड की वॉर्निंग के बाद उन्होंने फैसला पलट दिया

Read Time: 2 mins
Share
इस वजह श्रीलंका खिलाड़ियों ने लिया दौरा जारी रखने का फैसला, पाकिस्तान ने लिया बड़ा फैसला

श्रीलंका टीम के कुछ खिलाड़ियों के बुधवार को दौरे में सुरक्षा से जुड़ी चिंता जताने के बाद अब पाकिस्तान ने बड़ा फैसला लेते हुए अब मेहमान टीम की सुरक्षा के लिए सेना और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की है. मंगलवार को इस्लमाबाद में आत्मघाती बम विस्फोट में 12 लोगों के मारे जाने के बाद श्रीलंका टीम के 8 खिलाड़ियों ने दौरा बीच में छोड़कर स्वदेश लौटने की इच्छा जताई थी. लेकिन बोर्ड के भरोसे में लेने के बाद इन खिलाड़ियों ने दौरा जारी रखने का फैसला लिया. 

पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष ने गृहमंत्री आसिम मुनीर ने श्रीलंकाई गृहमंत्री प्रामिथा  बंडारा को टीम की सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया. इसका ऐलान पाकिस्तान गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान संसद में इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'हमने श्रीलंका टीम की सुरक्षा के लिए अपनी सेना और अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया है.' श्रीलंका खिलाड़ियों के डर सबसे बड़ी वजह रही क्योंकि उनका टीम होटल आत्मघाती बमविस्फोट की घटना से दस किमी से भी कम दूरी पर हुआ था.

इस वजह से श्रीलंका बोर्ड ने दिया खिलाड़ियों को रुकने का निर्देश

इसी मामले में पर श्रीलंका बोर्ड ने बुधवार को बताया कि कुछ खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का राजधानी में आत्मघाती बम विस्फोट के बाद स्वदेश लौटने का अनुरोध किया था. लेकिन श्रीलंका बोर्ड ने तमाम चिंताओं के बीच खिलाड़ियों से पाकिस्तान में ही बने रहने और दौरा जारी रखने के निर्देश किए थे. वजह यह थी की पाकिस्तान ने श्रीलंका टीम की पूर्ण सुरक्षा के लिए 'फुलप्रूफ' सिक्योरिटी की गारंटी दी थी. 

इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती बमविस्फोट में जहां 12 लोग मारे गए थे, तो वहीं 27 लोग घायल हुए थे. यह हालिया सालों में पाकिस्तान की राजधानी में सबसे घातक हमलों में से एक है. आतंकियों ने सैन्य संचालित स्कूल में भी हमला बोलते हुए तीन लोगों को हत्या कर दी. पाकिस्तान ने इस घटना के लिए अफगानिस्तान स्थित आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया. इसका खंडन भारत और अफगानिस्तान दोनों ने ही किया था.  
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sri Lanka, Pakistan, Pakistan Cricket Board, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com