'इन वजहों से उसने गिल,जितेश और बाकियों को पीछे छोड़ दिया', पूर्व चीफ सेलेक्टर श्रीकांत ने इशान को सराहा

Srikkanth on Ishan: इशान किशन विश्व कप में टीम के चयन के बाद से ही लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं. और अब पूर्व चीफ सेलेक्टर ने इशान को अहम बात कही है

पूर्व चीफ सेलेक्टर कृष्णाचारी श्रीकांत ने अहम बात कही है

हाल ही में टी20 विश्व कप के लिए घोषित की टीम भारतीय टीम में धमाकेदार एंट्री कर कई प्रबल दावेदारों का टिकट काटने वाले झारखंडी विकेटकीपर इशान किशन पूर्व दिग्गजों और फैंस के बीच बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं. कोई न कोई दिग्गज इशान को लेकर अपनी बात रख रहा है. अब पूर्व चीफ सेलेक्टर कृष्णाचारी श्रीकांत ने इशान की सराहना करते हुए अहम बात कही है.  इशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में तूफानी प्रदर्शन करते हुए जितेश शर्मा, ऋषभ पंत सहित जायसवाल को भी पीछे छोड़ते हुए विश्व कप का टिकट कटा लिया. 

कृष्णाचारी श्रीकांत ने कहा, 'मुझे यशस्वी जायसवाल के लिए खराब लगा रहा है. वह दुर्भाग्यशाली रहे, लेकिन फायदा यह हुआ कि टीम को ओपनर के साथ-साथ विकेटकीपर मिल गया. यही वह पहलू भी रहा कि इशान किशन जितेश शर्मा और गिल से भी आगे निकल गए. इशान एक असाधारण क्रिकेटर हैं. जिस दिन उनका बल्ला बोलता है, तो गजब ही बोलता है. इशान किशन का सेलेक्शन बहुत ही शानदार रहा.'

पूर्व चीफ सेलेक्टर ने कहा, 'सेलेक्टरों ने घरेलू क्रिकेट को अच्छी तरह देखा. इशान ने सैय्यद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में ढेरों रन बनाकर टीम इंडिया में वापसी की है. बड़ा पहलू यह है कि उन्होंने रन ही नहीं बनाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी टीम जीते. मैं इशान किशन के लिए बहुत ही खुश हूं. वह दोहरा शतक जड़ चुका है और विश्व कप टीम का भी हिस्सा था, लेकिन फिर गायब हो गया. 

इस परफॉरमेंस ने  कइयों को दिल तोड़ दिए !

इशान नें हाल ही में सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में हरियाणा के खिलाफ शतक जड़ा, तो इस सत्र में उन्होंने मानों रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी. झारखंड पहली बार इस टूर्नामेंट का चैंपियन बना, तो ऐसे-ऐसे कारनामों की झड़ी लग गई कि इससे सेलेक्टरों को टीम इंडिया का समीकरण बदलने पर मजबूर कर दिया. आप इशान किशन के कारनामों को  बारी-बारी से गिनिए

-11 में से 10 मैच जीते

-बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत

-कुल 517 रन, 57.4 औसत, 197.3 स्ट्राइक-रेट

-सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

-सबसे ज्यादा 2 शतक

-सीजन में सबसे ज्यादा 33 छक्के

-सीजन में सबसे ज्यादा 51 छक्के

-फाइनल में शतक

-फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच

भारत की टी20 विश्व कप टीम इस प्रकार है:

सूर्यकुमार यादव( कप्तान) अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान) रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)

