अब 'येलो जर्सी' में गदर मचाएंगे एडेन मार्कराम, सुपर किंग्स का मिला साथ

Texas Super Kings Sign Aiden Markram: आईपीएल के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जलवा बिखरने वाले स्टार दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एडेन मार्कराम ने बड़ा फैसला लिया है. दुनियाभर के कई लीग में शिरकत करने वाले 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अब अमेरिका में खेले जाने वाले मेजर लीग क्रिकेट में खेलने का फैसला लिया है. आगामी सीजन में वह टेक्सास सुपर किंग्स की तरफ से धमाका करते हुए नजर आएंगे.

मार्कराम और फ्रेंचाइजी के बीच आगामी सीजन के लिए डील हो चुकी है. आपको जानकर हैरानी होगी कि टेक्सास सुपर किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एक ही हैं. ऐसे में आईपीएल के दौरान जहां एडेन मार्कराम ऑरेंज जर्सी में धूम मचाते हैं. वहीं मेजर लीग क्रिकेट में वह येलो जर्सी में धमाका करेंगे.

A very big welcome to the South African 🇿🇦 T20 Captain and powerhouse, Aiden Markram to Cognizant Major League as a Texas Super King 🦁