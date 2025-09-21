विज्ञापन
विशेष लिंक

बड़ा मजेदार है दुबई क्रिकेट स्टेडियम का इतिहास, लक्ष्य का पीछा करते हुए इन टीमों ने किया है धमाका

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super-4 Match: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट खेलने वाले देशों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 में से 15 मैचों में जीत हासिल की है.

Read Time: 2 mins
Share
बड़ा मजेदार है दुबई क्रिकेट स्टेडियम का इतिहास, लक्ष्य का पीछा करते हुए इन टीमों ने किया है धमाका
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
  • एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी
  • दुबई की पिच स्पिनरों के लिए सहायक मानी जाती है, लेकिन तेज गेंदबाजों को भी यहां मदद मिलती है
  • दुबई में पूर्ण टेस्ट दर्जा प्राप्त टीमों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 में से 15 मैच जीते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super-4 Match: एशिया कप 2025 का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के सिर पर छाया हुआ है. सुपर-4 राउंड के तहत आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान (IND vs PAK) के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में पूर्ण टेस्ट दर्जा प्राप्त टीमों ने अपनी समकक्ष टीमों के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 में से 15 मैचों में जीत हासिल की है. वहीं हाल ही में संपन्न हुए पांच मुकाबलों में पूर्ण टेस्ट दर्जा प्राप्त टीमों को तीन मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए कामयाबी मिली है. 

स्पिनरों की मददगार है दुबई की पिच

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हमेशा से ही स्पिनरों का बोलबाला रहा है. यही वजह है कि यहां की पिच को स्पिनरों के लिए मददगार माना जाता है. मगर हाल ही में देखा गया है कि स्पिनरों के साथ-साथ तेज गेंदबाजों को भी विकेट से अच्छी खासी मदद मिली है. यही वजह है कि सभी टीमें यहां खेलते हुए तेज गेंदबाजों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर रही हैं. 

अक्षर पटेल की चोट ने टीम इंडिया की बढ़ाई चिंता 

ओमान के खिलाफ एक कैच पकड़ते हुए भारतीय स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल चोटिल हो गए थे. उनके गंभीर चोट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दर्द की वजह से उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा. उसके बाद वह दोबारा लौटकर मैदान में नहीं आए. उसके बाद से फैंस लगातार उनके बार में कयास लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वह मैदान में उतरेंगे या नहीं. 

फैंस का यह सवाल भी लाजमी है. क्योंकि अक्षर पटेल टीम के लिए गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी मैच का रुख बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसा में अगर वह आज के मैच से बाहर होते हैं तो यह भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका होगा. 

यह भी पढ़ें- IND vs PAK, Asia Cup 2025: बारिश की वजह से मैच हुआ रद्द, तो किसको होगा फायदा? जानें नियम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com