Temba Bavuma: गुवाहाटी में जीती अफ्रीकी टीम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे बावुमा, 148 सालों के इतिहास में कोई कप्तान नहीं कर पाया है ऐसा

- दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसमें मेहमान टीम जीत की कोशिश करेगी
- टेंबा बावुमा ने पहले टेस्ट में धैर्यपूर्ण पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को भारत में 15 साल बाद टेस्ट जीत दिलाई है
- गुवाहाटी टेस्ट जीतने पर बावुमा हैंसी क्रोनिए के बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीतने वाले दूसरे अफ्रीकी कप्तान होंगे
Temba Bavuma on verge of World Record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जाना है. अगर अफ्रीकी टीम यह मैच जीत जाती है तो बावुमा को कारनामा कर देंगे, जो टेस्ट इतिहास में आज तक कोई कप्तान नहीं कर पाया है. मेहमान टीम पहले ही सीरीज में 1-0 से आगे है और उसकी नजरें गुवाहाटी टेस्ट को जीतकर भारत में क्लीन स्वीप करने पर होंगी. दूसरी तरफ टीम इंडिया है, जिसकी कोशिश सीरीज का दूसरा टेस्ट जीतकर लाज बचाने की होगी.
पहले टेस्ट में दिलाई टीम को जीत
कोलकाता के ईडन गार्डन में स्पिन ट्रैक, जिस पर सभी बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे, टेम्बा बावुमा ने धैर्यपूर्ण पारी खेली और टीम की जीत की नींव रखी. भारत को जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य मिला था. बावुमा ने दूसरी पारी में अर्द्धशतक जड़ा था. बावुमा का यह अर्द्धशतक अंत में निर्णायक साबित हुआ. भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 30 रन से हार गई थी.
हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका
दक्षिण अफ्रीकी कप्तान के पास गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट को जीतकर पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका है. हैंसी क्रोनिए दक्षिण अफ्रीका के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में टीम ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती है. 1999-2000 में दक्षिण अफ्रीका हैंसी क्रोनिए की कप्तानी में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई थी. इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था.
गुवाहाटी टेस्ट जीतने में अगर दक्षिण अफ्रीका कामयाब रहती है, तो सीरीज उसके नाम होगी ही, कप्तान टेंबा बवुमा भी हैंसी क्रोनिये के बाद टीम के दूसरे कप्तान बन जाएंगे, जिन्होंने भारत में टेस्ट सीरीज जीती हो. कोलकाता टेस्ट जीतकर बवुमा पहले ही दक्षिण अफ्रीका के भारत में 15 साल से टेस्ट जीत के सूखे को समाप्त कर चुके हैं.
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका
टेंबा बावुमा टेस्ट फॉर्मेट में बेहतरीन कप्तान बनकर उभरे हैं. बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने एक भी टेस्ट नहीं गंवाया है. बावुमा ने 11 टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की है. इसमें 10 मैचों का परिणाम टीम के पक्ष में रहा है. एक मैच ड्रा रहा है. अगर अफ्रीकी टीम गुवाहाटी में जीत जाती है तो बावुमा बतौर कप्तान पहला टेस्ट होंगे, जिन्होंने अपनी कप्तानी मे पहली हार से पहले सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीते होंगे. इससे पहले ये कीर्तिमान इंग्लैंड के माइक ब्रियरली के नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड की कप्तानी करते हुए पहली हार से पहले 10 टेस्ट मैच जीते थे. अभी टेम्बा माइक ब्रियरली की बराबरी पर हैं.
