World Cup 2023: नीदरलैंड्स से मिली ऐसी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे साउथ अफ्रीकी कप्तान, खिलाड़ियों पर भड़के

SA vs NED, नीदरलैंड्स से मिली हार पर भड़के साउथ अफ्रीकी कप्तान

Temba Bavuma on defeat from Netherlands: वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड्स (Temba Bavuma on defeat from Netherlands) ने शानदार परफॉर्मेंस किया और 38 रन से मैच जीतने में सफल रही. नीदरलैंड्स का वर्ल्ड कप में यह ऐतिहासिक जीत रही. साउथ अफ्रीकी टीम यह हार पचा नहीं पा रही है. उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि नीदरलैंड्स उन्हें इस तरह से हरा सकता है. हार के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान काफी नाराज हैं. तेम्बा बावुमा ने इस हार को लेकर बात की और बताया है कि उनकी टीम से कहां गलती हो गई. बता दें कि इस मैच पहले तक साउथ अफ्रीका ने शानदार परफॉर्मेंस किया था, खासकर उनके बल्लेबाजों ने इस वर्ल्ड कप में धमाकेदाक अंदाज में बल्लेबाजी की थी.