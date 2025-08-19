क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

India Women's Squad for Cricket World Cup 2025 Announced: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए महिला टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. इसके साथ ही भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलना है जिसके लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है.

क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान)), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (डब्ल्यूके), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), स्नेह राणा