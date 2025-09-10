विज्ञापन

48 की उम्र में भी नमिता थापर कैसे रहती हैं फिट? डांस वीडियो ने खोले राज

Namita Thapar fitness secret: नमिता थापर ने डांस और हेल्दी हैबिट्स से पेरिमेनोपॉज़ के दौरान भी फिटनेस और मूड का संतुलन बनाए रखा है. उनका इंस्टाग्राम वीडियो लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया है.

Read Time: 3 mins
Share
48 की उम्र में भी नमिता थापर कैसे रहती हैं फिट? डांस वीडियो ने खोले राज
पेरिमेनोपॉज़ में फिटनेस और मूड का बैलेंस, जानें नमिता थापर का फॉर्मूला

Namita Thapar workout routine: हर कोई जानता है कि उम्र बढ़ने के साथ फिट रहना आसान नहीं होता, खासकर महिलाओं के लिए जब शरीर पेरिमेनोपॉज़ जैसे बदलावों से गुजर रहा हो, लेकिन शार्क टैंक इंडिया की जज और एमक्योर फार्मास्युटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर (Namita Thapar) ने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट से यह साबित कर दिया कि, सही माइंडसेट और मजेदार एक्टिविटी से फिटनेस और मूड दोनों को संभाला जा सकता है. उनका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें:- 51 की उम्र में भी फिट और ग्लैमरस कैसे हैं मलाइका अरोड़ा? कटोरी-योगा और घी है उनका मंत्र

डांस से फिटनेस और मूड दोनों का ख्याल (Shark Tank India judge Namita Thapar)

नमिता थापर ने अपने दोस्त के साथ बॉलीवुड गानों पर डांस करते हुए वीडियो शेयर किया. उन्होंने लिखा कि पेरिमेनोपॉज़ के दौरान मूड स्विंग्स और थकान आम लक्षण हैं, लेकिन डांस उन्हें पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनाए रखता है. उन्होंने बताया कि वह अपने रूटीन में जिम, योगा और पिलाटेस करती हैं, लेकिन कभी-कभी डांस को चुन लेती हैं ताकि वर्कआउट मजेदार लगे और बोरियत दूर हो.

यहां देखें वीडियो

पर्सनल अनुभव और मोटिवेशन (Namita Thapar Instagram viral video)

नमिता ने खुलकर बताया कि पेरिमेनोपॉज़ ने उन्हें यह सिखाया है कि, अब वह खुद की हेल्थ को लेकर 'सेल्फिश' रहेंगी. उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में यह भी कहा कि, उनके बच्चों के नाम वीर और जय हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें बॉलीवुड कितना पसंद है. उन्होंने कहा कि फिटनेस के लिए लगातार मूव करना ज़रूरी है और अगर वह डांसिंग उन्हें मोटिवेट करती है, तो यह उनके लिए परफेक्ट वर्कआउट है.

ये भी पढ़ें:- यूं ही नहीं 44 में 24 सी लगती हैं श्वेता तिवारी, खूबसूरती में देती हैं बेटी को भी मात, बताया अपना ब्यूटी सीक्रेट

सिर्फ डांस ही नहीं, ये आदतें भी जरूरी (Namita Thapar dance video)

  • हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डांसिंग एक मजेदार और असरदार वर्कआउट है, लेकिन इसके साथ कुछ और आदतें पेरिमेनोपॉज़ को आसान बना सकती हैं:-
  • Zone 2 Cardio से स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ता है.
  • क्रिएटिन और मैग्नीशियम का सेवन शरीर को एनर्जेटिक और हेल्दी रखता है.
  • डेली रूटीन फॉलो करने से मूड बैलेंस रहता है और नींद बेहतर होती है.

ये भी पढ़ें:- Alia Bhatt का ब्यूटी सीक्रेट: ग्लोइंग स्किन के लिए छोड़ दिया ये ब्यूटी प्रोडक्ट, दूर से ही जोड़ लेती हैं हाथ

एंजेला फॉस्टर का भी अनुभव (Perimenopause fitness tips)

26 जुलाई को फिटनेस कोच एंजेला फॉस्टर ने भी सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शेयर की. उन्होंने बताया कि 40 की उम्र में अपनाई गई 7 डेली हैबिट्स ने उन्हें स्लिम, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक बनाए रखा. उनका मानना है कि पेरिमेनोपॉज़ में अक्सर लगता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन सही आदतें अपनाकर यह दौर आसान हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Namita Thapar Fitness Secret, Namita Thapar, Namita Thapar Dance Video, Shark Tank India Judge Namita Thapar, Fitness Secret, Perimenopause Fitness Tips, Dance For Fitness In 40s, Namita Thapar Instagram Viral Video, Namita Thapar Workout Routine, Women Health Tips 40 Plus, Bollywood Dance Fitness Routine
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com