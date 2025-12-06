विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA, 3rd ODI: 20 मैचों के बाद टीम इंडिया की टॉस जीत, बाएं हाथ वाला कनेक्शन जानिए

IND vs SA: दाएं हाथ के बल्लेबाज और सीरीज में वनडे टीम की कप्तानी कर रहे राहुल ने यहां बाएं हाथ से सिक्का उछाला और टॉस जीतक गए.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA, 3rd ODI: 20 मैचों के बाद टीम इंडिया की टॉस जीत, बाएं हाथ वाला कनेक्शन जानिए
KL Rahul IND vs SA: भारत ने जीता टॉस
  • विशाखापत्तनम में खेले जा रहे तीसरे वनडे में 20 मैचों के बाद पहली बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया
  • के एल राहुल ने बाएं हाथ से सिक्का उछालकर टॉस जीतने में सफलता हासिल की और टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं
  • वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को शामिल किया जबकि अफ्रीका नेनए खिलाड़ियों को मौका दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India won the toss in ODI cricket: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम वनडे में आज चमत्कार हो गया. दरअसल, पिछली 20 बार से लगातार टॉस गंवा रही टीम इंडिया ने यहां टॉस जीत लिया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस बार टॉस जीतने में के एल राहुल का टोटका काम कर गया.  दाएं हाथ के बल्लेबाज और सीरीज में वनडे टीम की कप्तानी कर रहे राहुल ने यहां बाएं हाथ से सिक्का उछाला. फिर क्या किस्मत ने भी टीम इंडिया का साथ दिया और राहुल टॉस जीत गए. टॉस जीतने के बाद कप्तान राहुल की खुशी भी देखने लायक थी. 

Latest and Breaking News on NDTV

भारत ने अपनी टीम में एक बदलाव करते हुए वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को अंतिम एकादश में शामिल किया है. दक्षिण अफ्रीका ने नांद्रे बर्गर और टोनी डी जॉर्जी कि चोटिल होने के कारण उनकी जगह पर रयान रेकलटन और ओटनील बार्टमैन को टीम में लिया है.दोनों टीमों के बीच तीन मैच की सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है. भारत ने रांची में खेला गया पहला वनडे 17 रन से जीता था जबकि साउथ अफ्रीका रायपुर में खेला गया दूसरा वनडे चार विकेट से जीतने में सफल रहा था.

दर्शकों की खुशी पहुंची सातवें आसमान पर 

टॉस जीतते ही मैदान में बैठे दर्शक भी शोर मचाने लगे. जैसे ही राहुल कमेंटरी कर रहे मुरली कार्तिक से बात करने पहुंचे वो भी अपनी खुशी नहीं रोक पाए और टॉस जीत की खुशी में हंस पड़े. 

जब कार्तिक ने पूछा मजेदार सवाल 

टॉस प्रजेंटर मुरली कार्तिक ने राहुल के टॉस जीतते ही पूछा कि ये मेरे कारण हुआ है या आपके कारण. तब राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके कारण. तब कार्तिक ने कहा कि जब टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने आखिरी बार टॉस जीता था तो मैं ही टॉस प्रजेंटर था.

साउथ अफ्रीका इलेवन

रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडेन मार्कराम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

भारतीय इलेवन 

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेट कीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Kannaur Lokesh, Cricket, India Vs South Africa 2025 India
Get App for Better Experience
Install Now