Ind vs Eng: इंग्लैंड के खिलाफ स्टार खिलाड़ी की वापसी, आखिरी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐसा बन रहा समीकरण

BCCI Announced Team India Squad for Fifth Test

India Possible Playing 11 for 5th Test: बीसीसीआई ने गुरुवार को धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के पांचवें और अंतिम टेस्ट से भारत के बल्लेबाज केएल राहुल के बाहर होने की घोषणा की. राहुल फिलहाल चोट से उबर रहे हैं और बीसीसीआई मेडिकल टीम उन पर कड़ी निगरानी रख रही है और उनकी समस्या के आगे के प्रबंधन के लिए लंदन में विशेषज्ञों के साथ बात कर रही है. बीसीसीआई ने यह भी बताया कि स्टार तेज गेंदबाज जसप्रित बुमराह (Jasprit Bumrah Return in Fifth Test vs ENG), जिन्हें पहले टीम से रिलीज़ किया गया था, पांचवें टेस्ट के लिए धर्मशाला में टीम में फिर से शामिल होंगे.

बुमराह की वापसी के बाद कौन होगा बाहर