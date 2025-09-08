विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: भारत को अपने ही घर वालों से मिलेगी टक्कर, UAE के खिलाफ ऐसी हो सकती है भारतीय प्लेइंग 11

Team India Playing 11 vs UAE Asia Cup 2025: भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को UAE के खिलाफ करेगा.

Read Time: 3 mins
Share
Asia Cup 2025: भारत को अपने ही घर वालों से मिलेगी टक्कर, UAE के खिलाफ ऐसी हो सकती है भारतीय प्लेइंग 11
Team India Playing 11 vs UAE Asia Cup 2025
  • एशिया कप में भारत का पहला मुकाबला यूएई के खिलाफ 10 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें भारत जीत की ओर बढ़ना चाहेगा
  • यूएई टीम में छह खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं, जिनमें हर्षित कौशिक, सिमरनजीत सिंह और राहुल चोपड़ा शामिल हैं
  • भारतीय टीम के लिए प्लेइंग इलेवन चुनने में चुनौतियां हैं, खासकर संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी पर विचार
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs UAE Asia Cup 2025 Playing 11: एशिया कप 2025 का आगाज़ 9 सितंबर से होने जा रहा है. और भारतीय टीम का पहला मुकाबला यूएई के खिलाफ है जिसे जीतकर टीम इंडिया अपने एशिया कप का आगाज करना चाहेगी. इस बार टूर्नामेंट में एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलेगा. दरअसल, भारत का मुकाबला जिस यूएई टीम के खिलाफ है उसमे 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय मूल के है. इस बीच एशिया कप के लिए प्लेइंग इलेवन चुनने में टीम इंडिया के सामने कुछ मुश्किल सवाल खड़े दिख रहे हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में उतरने वाली भारतीय टीम को एशिया कप के पहले मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन तय करने में कई अहम फैसले लेने होंगे. इसमें कुछ बड़े नामों को बाहर बैठना पड़ सकता है.

यूएई टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी

यूएई टीम में हर्षित कौशिक, सिमरनजीत सिंह, ध्रुव पाराशर, अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा और राहुल चोपड़ा शामिल हैं भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा. वहीं, 19 सितंबर को भारत अपना आखिरी ग्रुप मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान के खिलाफ खेलेगा.

प्लेइंग इलेवन तय करने में लेने होंगे कई अहम फैसले

संजू सैमसन की चुनौती

केरल के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन पिछले साल टीम के लिए टी20 में बतौर सलामी बल्लेबाज उतरे थे. लेकिन इस बार शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग जोड़ी के रूप में उतर सकते हैं. ऐसे में सैमसन को मौका मिलने की संभावना कम है. नंबर-3 की पोजिशन पर तिलक वर्मा को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, सैमसन की फिटनेस को लेकर भी कुछ सवाल उठे हैं, जिससे उनके प्लेइंग इलेवन से बाहर रहने की संभावना और बढ़ जाती है.

स्पिनर्स की तिकड़ी

दुबई की पिच को देखते हुए भारत तीन स्पिनरों के साथ उतर सकता है. अक्षर पटेल को ऑलराउंडर के रूप में जगह मिल सकती है, जबकि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव मुख्य स्पिनर होंगे. कुलदीप पिछली बार टी20 विश्व कप 2024 फाइनल में खेले थे और हाल ही में अच्छे फॉर्म में हैं.

बुमराह बनाम हर्षित राणा

फास्ट बॉलिंग विभाग को लेकर भी दुविधा बनी हुई है. जसप्रीत बुमराह आराम के बाद वापसी के लिए तैयार हैं और उन्हें शुरुआती मैच में खिलाने की पूरी संभावना है. ऐसे में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को बेंच पर बैठना पड़ सकता है. अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या के साथ बुमराह की तिकड़ी तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभाल सकती है.

शिवम दुबे, रिंकू सिंह और राणा का इंतज़ार

शिवम दुबे और रिंकू सिंह जैसे नामों को बाहर बैठना पड़ सकता है. दुबे की ऑलराउंड क्षमताओं की इस मैच में शायद ज़रूरत न हो और रिंकू को एक्स्ट्रा बल्लेबाज के तौर पर ही टीम में शामिल किया गया है. वहीं, हर्षित राणा को भी शुरुआती मैचों में अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ सकता है.

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल. 
हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवती, अर्शदीप सिंह,.जसप्रीत बुमराह

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, United Arab Emirates, Sanju Viswanath Samson, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com