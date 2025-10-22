विज्ञापन
IND vs AUS: एडिलेड में स्पिनर या तेज गेंदबाज किसका है जलवा, क्या कुलदीप की होगी प्लेइंग 11 में एंट्री? आंकड़ों में समझिए

Team India Playing 11 vs AUS for 2nd ODI: पहले वनडे में भारत ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अपने प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया था.

  • पर्थ में पहले वनडे में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था
  • कुलदीप यादव को पहले वनडे में शामिल नहीं किया गया जबकि वे हाल के महीनों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे
  • एडिलेड ओवल पर तेज गेंदबाज़ों का प्रदर्शन बेहतर रहा है और स्पिनरों को कम मदद मिलती है
Team India Playing 11 vs AUS for 2nd ODI: पर्थ में पहले वनडे में करारी हार झेलने के बाद टीम इंडिया अब एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए तैयार है. शुभमन गिल की अगुवाई में भारत ने दौरे की शुरुआत बेहद निराशाजनक की थी. पर्थ में खेले गए मुकाबले में भारत को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार बल्लेबाज़ रन बनाने में नाकाम रहे, जबकि भारतीय गेंदबाज़ी भी प्रभावहीन साबित हुई और टीम केवल तीन विकेट ही हासिल कर सकी.

शानदार फॉर्म के बावजूद पहले वनडे से बाहर रहे कुलदीप यादव

पहले वनडे में भारत ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अपने प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया. यह निर्णय क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों दोनों के लिए हैरानी भरा था, क्योंकि कुलदीप हाल के महीनों में बेहतरीन लय में दिखे हैं. उन्होंने एशिया कप 2023 में सिर्फ सात मैचों में 17 विकेट झटके थे और उसके बाद वेस्टइंडीज़ के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ में 12 विकेट हासिल किए थे. ऐसे में सवाल उठता है की क्या कुलदीप को एडिलेड ओवल में दूसरे वनडे के लिए मौका मिलना चाहिए?

ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड ओवल में कुलदीप यादव का रिकॉर्ड

कुलदीप यादव रिकॉर्डऑस्ट्रेलियाएडिलेड ओवल
मैच31
विकेट30
औसत/स्ट्राइक रेट59 / 60N/A
इकोनॉमी5.906.60

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुलदीप यादव का ऑस्ट्रेलियाई सरज़मीं पर प्रदर्शन अब तक औसत दर्जे का रहा है. उन्होंने तीन वनडे में सिर्फ तीन विकेट लिए हैं, जबकि एडिलेड में खेले गए एकमात्र मुकाबले में वह बिना विकेट के रहे थे. इससे संकेत मिलता है कि आंकड़ों के लिहाज से कुलदीप की टीम में वापसी की संभावना थोड़ी कम है.

एडिलेड ओवल पर स्पिनरों और तेज़ गेंदबाज़ों का प्रदर्शन

मानदंडस्पिनरतेज़ गेंदबाज़
मैच8787
विकेट240866
औसत39.2630.10
स्ट्राइक रेट49.740.3
इकोनॉमी4.734.48

एडिलेड ओवल पर तेज़ गेंदबाज़ हमेशा से हावी रहे हैं. जहां तेज़ गेंदबाज़ लगभग हर 40 गेंदों में एक विकेट लेते हैं, वहीं स्पिनरों को एक विकेट पाने में करीब 50 गेंदें लगती हैं. साथ ही, स्पिनरों की इकोनॉमी भी अधिक रही है. इससे यह संकेत मिलता है कि इस मैदान पर स्पिनरों को ज्यादा मदद नहीं मिलती, जो कुलदीप की वापसी की संभावना को कमजोर बनाता है.

क्या वाशिंगटन सुंदर की जगह खेल सकते हैं कुलदीप यादव?

अगर भारत दूसरे वनडे में बदलाव करता है, तो सबसे संभावित विकल्प वाशिंगटन सुंदर की जगह कुलदीप यादव का हो सकता है. हालांकि, पहले वनडे में भारतीय बल्लेबाज़ों की नाकामी के बाद टीम प्रबंधन बल्लेबाजी गहराई को वैल्यू दे सकता है. अक्षर पटेल पहले से ही टीम में एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में मौजूद हैं, इसलिए भारत शायद सुंदर को बनाए रखे और कुलदीप को एक और मैच इंतज़ार करना पड़े.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए संभावित भारतीय प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

