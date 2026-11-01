इंडिया का अगला मैच कब-किसके खिलाफ है? रोहित-विराट के साथ उतरेगी वनडे टीम

India Next Match: भारत की नजर टी20 सीरीज में 3-2 से जीत के बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर है, जिसकी शुरुआत 4 नवंबर से ऑकलैंड में पहले मुकाबले के साथ होगी. पहले तीन वनडे मैचों में शुभमन गिल टीम की कमान संभालेंगे, जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी एक्शन में नजर आएंगे. भारतीय टीम इस सीरीज में अपनी मजबूत बल्लेबाजी और बैलेंस गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड को उसके घर में चुनौती देने के इरादे से उतरेगी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच से भरपूर होने वाली है. पहले तीन मैचों में शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, जबकि अंतिम दो मुकाबलों में यह जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर संभालेंगे. रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी के साथ युवा खिलाड़ियों को भी खुद को साबित करने का बड़ा मौका मिलेगा. यह सीरीज भारत की बेंच स्ट्रेंथ और आगामी बड़े टूर्नामेंटों की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.

वनडे वर्ल्ड कप से पहले तैयारी में जुटे विराट और रोहित

इस बीच टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है. अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले, यह दोनों खिलाड़ी इस अहम सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में, दोनों बल्लेबाजों को नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए देखा गया. यह सीरीज 4 नवंबर से ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुरू होने वाली है.

2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों के बीच, कोहली और रोहित भारत के वनडे सेटअप में अहम भूमिका निभा रहे हैं. वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कोहली ने 15,109 रन बनाए हैं, जिसमें 55 शतक शामिल हैं. वहीं, रोहित ने इस फॉर्मेट में 12,120 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 35 शतक दर्ज हैं.

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ हाल ही में हुई वनडे सीरीज में, कोहली ने तीन पारियों में 168 रन बनाए. इसमें पहले मैच में 296 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए खेली गई उनकी 88 गेंदों में नाबाद 139 रनों की पारी भी शामिल थी. दूसरी ओर, 2027 वर्ल्ड कप से पहले अपनी जगह और फिटनेस को लेकर हो रही तमाम चर्चाओं के बावजूद, रोहित का शानदार प्रदर्शन जारी है.

वह वनडे में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. इस साल वनडे में उनका फॉर्म बेहतरीन रहा है. उन्होंने 12 पारियों में 50.33 की औसत और 104.67 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए हैं. इसमें दो शतक, दो अर्धशतक और 138 रनों का उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में, वह भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने तीन पारियों में 75.00 की औसत और 115 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 225 रन बनाए, जिसमें एक शतक, एक अर्धशतक और 101 रनों का उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल था.