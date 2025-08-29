क्या एशिया कप में टूटेगा भारत के पार्टनरशिप का 'महारिकॉर्ड'? सैमसन-तिलक की जोड़ी ने मचाया था गदर

Highest Partnership Record in T20I By Team India: एशिया कप 2025 की शुरुआत में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं और क्रिकेट फैंस रोमांचक मुकाबलों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. इस बार कई बड़े रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है, लेकिन एक ऐसा आंकड़ा है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है. यह रिकॉर्ड भारत की ओर से टी20 क्रिकेट में बनी सबसे बड़ी साझेदारी का है, जिसे दो युवा बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ 10 महीने पहले ही बनाया था. खास बात यह है कि दोनों ही खिलाड़ी इस बार एशिया कप की टीम का हिस्सा हैं.

जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सैमसन-तिलक वर्मा ने बरपाया था कहर

नवंबर 2024 में खेले गए टी20 मैच में संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने मिलकर इतिहास रच दिया था. शुरुआत में अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैदान पर सैमसन और तिलक ने अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ली. तिलक वर्मा ने सिर्फ 47 गेंदों पर नाबाद 120 रन ठोक डाले, जिसमें 10 छक्के और 9 चौके शामिल थे. वहीं संजू सैमसन ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों पर नाबाद 109 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों के बीच 210 रनों की नाबाद साझेदारी हुई, जो भारतीय टी20 इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप साबित हुई.

एशिया कप में क्या फिर होगा करिश्मा?

अब जब दोनों ही बल्लेबाज एशिया कप 2025 की टीम में शामिल हैं, तो फैंस की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या यह जोड़ी एक बार फिर वैसी ही आतिशी बल्लेबाजी दिखा पाएगी या नहीं. हालांकि इतने बड़े रिकॉर्ड का टूटना फिलहाल मुश्किल माना जा सकता है.