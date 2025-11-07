IND vs AUS: टीम इंडिया तोड़ेगी ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन में टी20 फॉर्मेट का ये अनोखा 'महारिकॉर्ड'! अभिषेक से बड़ी उम्मीद

- ब्रिस्बेन में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अब तक केवल ऑस्ट्रेलिया ने 200 से अधिक रन बनाए हैं
- ऑस्ट्रेलिया ने 9 जनवरी 2006 को ब्रिस्बेन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 209 रन बनाकर टी20 में उच्चतम स्कोर बनाया था
- अभिषेक शर्मा और गिल की अच्छी फॉर्म के कारण भारत के पास ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है
Team India Will Break Australia World Record in Brisbane: ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पांचवां और निर्णायक मुकाबला होने जा रहा है. इस मैदान का इतिहास बताता है कि यहां रन बनाना आसान नहीं है, क्योंकि टी20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक सिर्फ एक बार किसी टीम ने 200 का आंकड़ा पार किया है. ब्रिस्बेन में टी20I में 200 से अधिक स्कोर सिर्फ एक बार बना है. यह मैच 9 जनवरी 2006 को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 209 रन बनाए.
इस मुकाबले में डेमियन मार्टिन ने 96 रन (56 गेंद, 7 चौके, 5 छक्के) और एंड्रयू साइमंड्स ने 54 रन (26 गेंद) बनाए थे. जवाब में साउथ अफ्रीका 18.3 ओवर में 114 रन पर ऑलआउट हो गया. मार्क बाउचर ने 29 और शॉन पोलक ने 24 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 95 रन से जीता.
ब्रिस्बेन में भारत के पास ऑस्ट्रेलिया का 'महारिकॉर्ड' तोड़ने का मौका
ब्रिस्बेन में भारत के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके 200 से अधिक रन के रिकॉर्ड को तोड़ने का बड़ा मौका होगा क्योंकि भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और भारत 209 के आंकड़े को पार कर जाता है तो ये ब्रिस्बेन में टी20ई. फार्मेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम का रिकॉर्ड टूट जाएगा.
ब्रिस्बेन में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
भारत का इस मैदान पर अब तक का सर्वोच्च टी20I स्कोर 7 विकेट 169 रन रहा है. यह स्कोर टीम इंडिया ने 21 नवंबर 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर में 4 विकेट खोकर 158 रन का स्कोर खड़ा किया था. टीम इंडिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 17 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 4 रन से मैच हार गई.
सीरीज में 2-1 से आगे भारत
पहला मैच बारिश में रद्द हो गया और दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता. फिर इसके बाद तीसरा मैच भारत ने होबार्ट में 5 विकेट से जीता और चौथा मैच भारत ने क्वींसलैंड में 48 रन से अपने नाम किया. अब भारत 2-1 से आगे है, और ब्रिस्बेन का यह अंतिम मैच सीरीज का असली निर्णायक बनने वाला है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं