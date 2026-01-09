'भारतीय एजेंट', तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट की भलाई क्या सोची, BCB पड़ गया उनके पीछे, लगाया आरोप

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. मगर सबकी निगाहें पड़ोसी देश बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं. हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को एक पत्र लिखा गया था. जहां गुजारिश की गई थी कि टूर्नामेंट के उसके सारे मुकाबले भारत के बजाय श्रीलंका में आयोजित कराए जाएं. यही नहीं हद तो तब हो गई जब बीसीबी की तरफ से दूसरी बार बीते आठ जनवरी को दूसरा पत्र आईसीसी को भेजा गया. यहां खिलाड़ियों के सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया था.

हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान तमीम इकबाल इस मुद्दे पर अलग ही विचार रखते हैं. उन्होंने जिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी अनावरण के दौरान अपना विचार साझा करते हुए कहा कि बोर्ड से हटने के बाद उन्हें मीडिया के जरिए ही इस खबर के बारे में जानकारी मिली है. मैं इस मुद्दे पर एकाएक कोई बयान नहीं देना चाहता हूं. मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया जाना चाहिए.

इकबाल के मुताबिक बातचीत के जरिए इन सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाना चाहिए. क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य सारी चीजों से पहले है. 90 से 95 प्रतिशत पैसा बोर्ड को आईसीसी की तरफ से ही हासिल होता है.

बीसीबी के निशाने पर आए इकबाल

बांग्लादेश क्रिकेट की बेहतरी की बात करने के बाद तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के निशाने पर आ गए हैं. बोर्ड के एक सदस्य ने जिनका नाम एम. नजमुल इस्लाम है. उनका कहना है कि वह 'भारतीय एजेंट' हैं.

एम. नजमुल इस्लाम ने सोशल मीडिया के माध्यम से इकबाल पर हमला बोलते हुए लिखा है, 'ईबार आरो एकजोन पोरिखितो भारतीय दलाल एर आत्योप्रोकैश बांग्लार जोनोगोन डुचोख भोरे देखलो (इस बार बांग्लादेश ने एक सिद्ध भारतीय एजेंट की आत्म-अभिव्यक्ति देखी है).'

